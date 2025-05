CASTIGLIONE DELLA PESCAIA – È stato un grande anno per le squadre di Hockey di Castiglione della Pescaia. La serie B della Blue Factor ha vinto tutto, dalla prima storica Coppa Italia alla Final Four promozione, ed è promossa in A2; la prima squadra si appresta a giocare la gara di ritorno dei playoff di A2 per il passaggio in A1.

“Una stagione intensa e disseminata di successi – afferma la sindaca Elena Nappi – quella che ha vissuto quest’anno l’HC Castiglione e non possiamo che essere orgogliosi di questi risultati che riportano l’hockey castiglionese ai fasti degli anni ottanta. Un nuovo momento d’oro che auguriamo a tutta la comunità si completi con il passaggio nella massima serie, per questo saremo tutti lì a tifare l’HC Castiglione sabato sera, ma indipendente dal risultato dell’ultima partita voglio fare i complimenti a tutto lo staff della società, dal Presidente agli allenatori, ai genitori che sostengono e supportano i ragazzi e, soprattutto, agli atleti che si sono distinti per forza, coraggio e passione per tutto il campionato. L’amministrazione vi aspetta in consiglio comunale il 3 giugno per i festeggiamenti”.

Sabato 24 maggio, alle 20:45, tutti al Casa Mora a tifare Blu Factor Castiglione. I biancocelesti puntano alla vittoria sui Pumas Ancora Viareggio per conquistare la promozione in serie A1.