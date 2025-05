GROSSETO – Continua con interessata partecipazione l’attività di approfondimento tecnico che l’Ance Grosseto sta svolgendo sul nuovo Decreto correttivo al codice dei contratti pubblici (decreto legislativo 209 del 31 dicembre 2024). Domani, con inizio alle 10 presso la sede dell’Ance Grosseto in via Monte Rosa 56 (Grosseto), si terrà il sesto incontro del seminario sul tema “Collegio consultivo tecnico e l’accordo di collaborazione”.

“La costituzione del Collegio consultivo tecnico (Cct) – commenta Ance – nel Decreto rappresenta un istituto costituito in modo da garantire indipendenza di giudizio e di valutazione nei casi di riserva, di proposte di variante ed ogni altra disputa tecnica o controversia che insorga durante l’esecuzione di un contratto per lavori di importo superiore alla soglia di rilevanza comunitaria e per quelli affidati tramite contratti di concessione o di partenariato pubblico-privato. Il collegio esprime pareri o adotta determinazioni aventi valore di lodo contrattuale”.

“L’accordo di collaborazione è un istituto per promuovere la responsabilizzazione degli attori principali coinvolti nella fase esecutiva dell’appalto pubblico. L’accordo di collaborazione dovrà favorire il dialogo permanente tra le parti e la prevenzione e riduzione dei rischi e del contenzioso”.

Relatore del seminario è il professore avvocato Giovanni Guzzetta (Ordinario di Istituzioni di Diritto Pubblico, Dipartimento di Giurisprudenza, Università di Roma Tor Vergata).

L’incontro, che non prevede oneri economici per la partecipazione, è rivolto alle aziende socie dell’Ance Grosseto, agli operatori economici interessati, ai liberi professionisti, ed ai tecnici degli Enti appaltanti. Gli Ordini degli Ingegneri e degli Architetti ed i Collegi dei Geometri e dei Periti Industriali riconoscono i crediti formativi per i partecipanti iscritti.

La segreteria dell’associazione [email protected] è a disposizione per ogni richiesta.