SORANO – “Quando sarà approvato il Piano strutturale intercomunale dei tre comuni che compongono l’Unione dei Comuni delle Colline del Fiora?”. A chiederlo con una interrogazione sono i consiglieri comunali di minoranza del gruppo Sorano Civica Matteo Santarelli e Pierandrea Vanni.

Nell’interrogazione si fa la cronistoria partendo dal fatto che l’Unione dei Comuni è responsabile della funzione associata di formazione del Piano strutturale intercomunale e per questo alla fine di febbraio 2020 ha costituito l’Ufficio di Piano.

“Il 5 aprile 2024 il Piano è stato adottato dal comune di Sorano, il 29 aprile dal comune di Manciano ed il giorno dopo da quello di Pitigliano – affermano i consiglieri -. La fase successiva si è aperta il 5 giugno 2024 con la pubblicazione del Piano sul Bollettino della Regione che ha dato il via alla presentazione delle osservazioni entro 60 giorni”.

Nell’interrogazione si rileva che “solo il 15 aprile 2025, in presenza di una effettiva carenza di personale tecnico, l’Unione dei Comuni ha provveduto all’affidamento esterno del servizio di redazione dello schema di interpretazione dei contributi e delle osservazioni pervenute all’adozione del Piano strutturale intercomunale”.

Su questa base i due consiglieri comunali interrogano il sindaco “anche nella sua qualità di componente la Giunta dell’Unione dei Comuni per sapere per quale motivo almeno nella determinazione 3 del 15 aprile 2025 dell’Ufficio di Piano dell’Unione dei Comuni, nell’affidare il servizio non è stata indicata una scadenza temporale entro la quale dovrebbe essere effettuato; per sapere quali osservazioni ha presentato a suo tempo il comune di Sorano e quali iniziative intende prendere il sindaco per sollecitare il completamento dell’iter che dovrà portare alla approvazione del citato piano”.