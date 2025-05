GROSSETO – Vigili del fuoco al lavoro in via Emilia dove un incendio è scoppiato in un locale da ristorazione.

L’allarme è scattato intorno alle 17.45, dalle prime informazioni le fiamme sarebbero partite dal quadro elettrico del locale.

Grazie al tempestivo intervento dei Vigili del fuoco, a parte il quadro elettrico, il locale non è stato danneggiato.

La corsia interessata dalle operazioni dei Vvf è al momento chiusa al traffico, si procede a senso unico. Si raccomanda la massima prudenza per chi viaggia in quella zona della città.

Sul posto stanno operando le squadre dei Vigili del fuoco. Presenti anche gli agenti della Polizia municipale che stanno regolando la viabilità.

Articolo in aggiornamento