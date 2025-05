MONTE ARGENTARIO – Nuova seduta per il Consiglio comunale di Monte Argentario: l’assemblea è convocata in sessione straordinaria per il 28 maggio alle 9 in prima convocazione e in seconda convocazione il 29 maggio alle 10.

All’ordine del giorno dopo l’approvazione dei verbali delle sedute precedenti e le comunicazioni del sindaco e del presidente del consiglio comunale sono previsti quattro argomenti.

“La ratifica di una delibera di variazione d’urgenza al bilancio di previsione finanziario 2025/2027 con applicazione di avanzo di amministrazione; il deposito formale relativo agli studi idrologici e idraulici, addendum al deposito delle indagini geologiche relative al Piano operativo e al Piano strutturale comunale”.

Il terzo argomento è il “procedimento ex articolo 21 della legge regionale 65/2014. Approvazione della variante di conferma delle previsioni di Ru relative al comparto tn.3.7 decadute ma ancora necessarie per il reperimento dello standard nautico e parcheggio ubicato esternamente all’ambito portuale di Cala Galera e contestuale approvazione del piano di lottizzazione convenzionato presentato per l’attuazione del comparto”. Infine l’approvazione del regolamento per l’esercizio del commercio su area pubblica.

Come sempre la seduta sarà trasmessa in diretta streaming dalla home page del sito www.comune.monteargentario.gr.it.