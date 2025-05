CIVITELLA PAGANICO – Il programma della Settimana della bonifica organizzato dal Consorzio di Bonifica 6 Toscana Sud resta concentrato sui più giovani. Dopo il grande evento sul fiume Ombrone a Grosseto, con 200 tra studenti e insegnanti, giovedì 22 e venerdì 23 maggio spazio al progetto Argini fioriti.

Si parte a Paganico con una trentina di studenti dell’istituto comprensivo Federigo Tozzi (seconda A e seconda B della scuola media di Paganico), sulla sponda del Gretano, dalle 10 alle 12. Si prosegue venerdì sull’argine dell’Ombrone a Buonconvento: 70 studenti della prima, delle due seconde e della terza della scuola elementare Pascoli di Buonconvento (istituto comprensivo Insieme di Montalcino). Eventi resi possibili grazie alla collaborazione delle scuole e dei Comuni di Civitella Paganico e Buonconvento.

Dopo aver seminato gli argini a febbraio i bambini tornano in quei luoghi per ascoltare dai docenti dell’Università di Pisa, che cura la parte scientifica del progetto per il Consorzio 6 Toscana Sud, e dai tecnici del Consorzio, i primi risultati delle indagini effettuati per verificare la presenza di api. Argini Fioriti, infatti, punta a favorire la presenza di insetti impollinatori, cruciali per la crescita di specie vegetali, e al tempo stesso cerca di inibire quella di animali come tassi, istrici e nutrie, che con le loro tane possono mettere a rischio la stabilità dell’argine.