MASSA MARITTIMA – Due manutenzioni in arrivo sulla rete idrica: venerdì 23 maggio AdF sarà al lavoro a Massa Marittima, sia in località Vetreta sia in via Guglielmo Marconi.

Entrambi gli interventi potrebbero determinare dalle 9 alle 11 abbassamenti della pressione o temporanee mancanze di acqua in Strada Regionale Sarzanese Valdera, località Schiantapetto, località Muccaia, località Cicalino, località Marsiliana, località Vivoli, tutta la zona industriale di Valpiana e tutta la frazione di Valpiana per i lavori a Vetreta, mentre per la manutenzione in via Marconi saranno interessate il tratto compreso tra via Fratti e via Svevo di via Guglielmo Marconi e via Fucini. Il flusso idrico tornerà regolare, salvo imprevisti, intorno alle 11.

Per rimanere sempre aggiornati su news, lavori in corso, manutenzioni programmate e straordinarie, è disponibile il nuovo canale Whatsapp di AdF: per iscriversi cliccare sul link https://whatsapp.com/channel/0029VaegROkFi8xZAmd8bz10 oppure scansionare il Qr code disponibile sul sito fiora.it e sui canali social aziendali. Si ricorda il numero verde di AdF 800 356935 per chi chiama da telefono fisso o mobile (telefonata gratuita), attivo h24 sette giorni su sette.