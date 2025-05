GROSSETO – Se ne parla da qualche giorno, ma dopo le dichiarazioni rilasciate ieri sera a Tv9 da Claudio Pacella, l’argomento rimpasto di giunta è entrato di diritto nel dibattito politico grossetano soprattutto all’interno della maggioranza di centrodestra.

Si tratta di un’evoluzione degli assetti politici scaturiti dopo il terremoto che ha riguardato il Nuovo Orizzonte Civico con l’uscita di Pacella ed altri membri e i riflessi sugli equilibri del consiglio comunale e quindi anche della giunta.

E sulla possibilità concreta di un rimpasto abbiamo sentito direttamente il primo cittadino.

Sindaco, ci sarà un rimpasto nella sua giunta?

«Attualmente l’unica notizia di cui sono a conoscenza – ha dichiarato il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna – è quella riportata in televisione dal dottor Claudio Pacella, che è persona che stimo e apprezzo molto, tanto per le competenze quanto per la finezza politica. Prendo atto di quanto detto pubblicamente, ma ad oggi non mi è giunta alcuna richiesta formale o ufficiale di rimpasto».

Qual è la situazione attuale allora?

«Ho ricevuto piuttosto un rinnovato attestato di fiducia incondizionata da parte dei consiglieri che fanno riferimento all’area civica legata a Pacella, così come dal presidente pro tempore del nuovo NOC, Diego Cinelli. Questo è l’unico elemento oggettivo che ho sul tavolo. Il resto rientra nel normale dinamismo della politica, che è fluida per definizione. Posso anche non condividere questa fluidità, ma non posso ignorarla: sarebbe come opporsi alla democrazia o al fatto che la terra gira».

Rispetto all’ipotesi di rimpasto, il sindaco ha anche aggiunto. «Non posso parlare di rimpasto, perché oggi non c’è alcun elemento concreto. Stiamo lavorando e i risultati spesso vengono oscurati dalle criticità, ma questa è la natura della comunicazione politica. Ritengo che ogni richiesta debba essere valutata, ma spetta a me mantenere l’equilibrio e fare le opportune considerazioni».

Secondo lei quale sarebbero gli assessori per i quali si chiede un nuovo assetto in giunta?

«Eventuali cambiamenti riguarderebbero, presumibilmente, gli assessori legati all’area NOC, vale a dire Angela Amante e Chiara Vazzano. Non credo si possa rivendicare spazi in deleghe riconducibili a Fratelli d’Italia o Forza Italia, che fanno parte della mia coalizione. In ogni caso, qualsiasi modifica non incontra il mio favore, soprattutto in questo momento in cui la giunta sta operando con continuità».

Ma all’interno del gruppo consiliare che fa riferimento alla lista Vivarelli Colonna ci sono più orientamenti?

«Ho ricevuto segnali diversi dai quattro consiglieri della mia lista: Alfiero Pieraccini ha più volte manifestato la sua contrarietà a ogni ipotesi di rimpasto, così come Fausto Turbanti, attuale presidente del Consiglio comunale. Alessandro Bragaglia e Andrea Vasellini, invece, non si sono ancora espressi in modo chiaro. L’unico che ha parlato apertamente è stato Pacella».

Ultima domanda: pensa che quello che è successo nel consiglio comunale di ieri, in cui è venuto meno il numero legale, sia legato a questa situazione in evoluzione?

«So per certo che le due assenze erano legate a problemi di salute. Ritengo quindi che si sia trattato di un episodio casuale, non collegato alla situazione politica interna. Del resto, anche i consiglieri legati al NOC erano presenti: se qualcuno avesse voluto lanciare segnali, forse sarebbe partito da lì. Invece le assenze giustificate provenivano da altri partiti».