FOLLONICA – L’associazione di promozione sociale Restiamo Umani, costituitasi questa primavera a Follonica e nata per promuovere iniziative per la pace e la difesa dei diritti civili e dell’ambiente, ha deciso di aderire ad una nuova mobilitazione per Gaza, sabato 24 maggio alle 11 in piazza Sivieri a Follonica.

È stato raccolto l’invito di Tomaso Molinari, Rettore di UniStraSi, che prevede l’esposizione di lenzuola bianche, a simboleggiare i sudari con cui vengono avvolte le vittime palestinesi, per esprimere la vicinanza al popolo palestinese e per chiedere la fine della guerra e di ogni forma di violenza. La mobilitazione sarà introdotta da un intervento di Enrico Calossi, professore di Relazioni Internazionali all’Università di Pisa.

“Sabato 24 maggio alle 11 saremo in piazza Sivieri- dice Chiara Marchetti, presidente dell’associazione Restiamo Umani -. Invitiamo cittadini e cittadine ad aderire alla manifestazione, sia raggiungendoci in piazza Sivieri, sia esponendo le lenzuola bianche alle finestre. Non è più tollerabile quanto sta accadendo nella striscia di Gaza, dove vengono meno tutti i diritti umani nei confronti di un’intera popolazione, dove anche acqua e cibo vengono usati come arma di guerra, dove si parla di deportazione di un intero popolo, e tutto questo nella più totale indifferenza del resto del mondo”.