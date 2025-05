Foto di repertorio

FOLLONICA – Il prossimo 7 e 8 giugno il PalaGolfo di Follonica sarà il cuore pulsante del judo nazionale, ospitando la seconda edizione del Trofeo Nazionale di Kata 2025 e il Gran Prix Giovanile 2025 di judo. Due appuntamenti ormai imperdibili per gli appassionati e praticanti di questa disciplina di arti marziali. L’evento, organizzato dal Comitato CSEN Roma in collaborazione con CSEN Grosseto e CSEN Judo Roma, vedrà la partecipazione di numerosi atleti provenienti da tutta Italia, pronti a confrontarsi su ben 5 tatami.

I partecipanti si sfideranno seguendo la formula di gara ufficiale che prevede un girone eliminatorio, al termine del quale le prime tre coppie classificate accederanno al girone finale. I punteggi verranno azzerati dopo la fase eliminatoria per garantire la massima equità e rinnovata competizione nella fase decisiva.

Ogni gara sarà giudicata da una commissione composta da 3 o 5 arbitri, e le valutazioni seguiranno rigorosamente i Criteri Arbitrali IJF/EJU ufficiali per l’anno in corso, secondo quanto previsto dal regolamento internazionale “Kata Competition Criteria for the Evaluation”. Le classifiche verranno redatte separatamente per ciascuna specialità di kata in programma, e l’ordine di esecuzione sarà determinato tramite sorteggio effettuato in sede di gara, prima dell’inizio delle gare.

Le iscrizioni sono obbligatorie e dovranno essere effettuate entro il 1 giugno attraverso la piattaforma ufficiale Sportdata Csen.

Un’occasione unica per vivere due giornate all’insegna dello sport, del rispetto, della precisione tecnica e dello spirito del Judo, con la possibilità di ammirare i migliori atleti italiani cimentarsi in un confronto di alto livello.

Per informazioni e aggiornamenti, consultare i canali ufficiali CSEN Judo.