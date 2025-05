GROSSETO – Il Comune ha pubblicato le liste dei punteggi definitivi per l’ammissione ai nidi d’infanzia comunali.

Le liste riguardano l’anno educativo 2025/2026, sezione medi (bambini nati dal 1 gennaio 2024 al 31 agosto 2024) e sezione grandi (bambini nati dal 1 gennaio 2023 al 31 dicembre 2023). Per consultarle si deve accedere al sito del Comune di Grosseto e scorrere in basso nella sezione “Documenti”.

“Gli utenti a cui è stato assegnato un posto in uno dei nidi d’infanzia indicati, troveranno il nominativo della struttura accanto al proprio numero di protocollo – spiegano dall’ufficio comunale -. Coloro a cui non è stato assegnato alcun posto, resteranno in lista di attesa e potranno essere contattati in caso di rinuncia da parte di altri utenti. Al fine di anticipare l’ammissione presso i nidi d’infanzia comunali, e facilitare la richiesta di adesione al progetto regionale Misura Nidi Gratis, gli utenti che sono risultati assegnatari di un posto c/o un nido d’infanzia comunale, saranno contattati dall’ufficio e avranno cinque giorni di tempo per formalizzare la propria accettazione o rinuncia”.

Per informazioni telefonare ai seguenti numeri: 0564/488777-778.