GROSSETO – Grande capolavoro della Rappresentativa Giovanissimi 2011 della Delegazione Provinciale di Grosseto Figc presieduta da Agide Rossi. Seppure in formazione rimaneggiata, la formazione del selezionatore Pietro Magro, al termine di una grande partita dai toni spettacolari e negata ai sofferenti di cuore, si è imposta per 4-3 con una magistrale punizione calciata da Baraldi all’ultimo secondo della gara conquistando in extremis il passaggio alle semifinali del Trofeo Orlandi, importante manifestazione organizzata dal Comitato Regionale della Figc.

Inizio di partita scoppiettante per i grossetani, che al 13’ passano in vantaggio con Manuguerra seguito dopo cinque minuti dalla rete di Baraldi, ma i locali non ci stanno e prima della fine del primo tempo riescono a pareggiare con i gol di Fabozzi e Galardini. Al 10’ della ripresa ancora avanti i grossetani con un gol Nodi, ma alla mezzora arriva ancora il pari dei lanieri ancora con Fabozzi e come detto in precedenza arriva in chiusura il definitivo 4-3 dei ragazzi di Magro e poi al termine la grande festa finale. Ora non sappiamo nulla di definitivo ma molto probabilmente la semifinale con la Rappresentativa Provinciale di Pisa si giocherà domenica in campo neutro con la decisione che verrà presa martedì prossimo.

L’ultima volta che una rappresentativa provinciale di Grosseto della Figc approdò alle semifinali fu nel 2019, sempre del selezionatore Pietro Magro, che allora guidava il gruppo degli Allievi.

Le rappresentative Provinciali sono state seguite a Prato oltre che dai selezionatori Magro e Ciavattini, dal Delegato Provinciale Figc Agide Rossi, dal segretario Claudio Pepi e dai dirigenti Manrico Lucchetti ed Enrico Silli.

La Rappresentiva Allievi 2009 si è presentata con soli 13 giocatori ed è stata sconfitta per 6-1 con il gol della bandiera messo a segno da Totino.

Rappresentativa Provinciale Giovanissimi 2011: Prato-Grosseto 3-4.

PRATO: Magazzini, Urban, Paratja, Seminara, Vannini, Bartoli, Abraham, Galardini, Sensoli, Fabozzi, Dondini. Selezionatore Angelo Campanile. A disposizione: Falanga, Kulla, Bonino, Mocali, Baldi, Bonacchi, Perna.

GROSSETO: Santi, Benocci, Capurso, Tropi, Uritescu, Ercolini, Ginanneschi, Caccialupi (Abdulai) Baraldi, Manuguerra (Perrino), Nodi. Selezionatore Pietro Magro. A disposizione: Luchetti, Sorrentino, Picchianti, Lenzini, Dumitrescu.

ARBITRO: Primatici di Firenze.

MARCATORI: 13’ Manuguerra, 18’ e 80’ Baraldi, 25’ e 70’ Fabozzi, 35’ Galardini, 50’ Nodi.

Rappresentativa Provinciale Allievi 2009: Prato-Grosseto 6-1

PRATO: Faggi, Fossi, Ghinea, Gialluisi, Bartolucci, Paolucci, Durgoni, Passeri, Bonacchi, Servillo, Landi. Selezionatore Costantino De Gori. A disposizione: Amadei, Falco, Gradi, Hoti, Rizzuto, Tuzzolino, Ciccone, Lupetti.

GROSSETO: Copshiti (Galloni), Barontini, Cinelli, Bordo, Offarelli, Candido, Clases, Bagnoli, Visalli, Postiferi, Totino (Sglavo). Selezionatore Fabio Ciavattini.