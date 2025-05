FOLLONICA – È tutto pronto per la sostituzione della targa in memoria Peppino Impastato e della madre Felicia Bartolotta, cui è dedicato il ponte del Parco centrale di Follonica.

Il 23 maggio alle 10, Giornata della legalità e anniversario della strage di Capaci, sarà l’occasione per scoprire la nuova targa.

La precedente struttura era stata danneggiata dai vandali e gettata nel canale, con grande disappunto e rammarico per l’accaduto da parte degli amministratori comunali e della comunità follonichese.

L’assessore alle Politiche educative Stefania Turini fa sapere che parteciperà alla cerimonia anche una rappresentanza degli alunni delle scuole. La cittadinanza è invitata a partecipare alla cerimonia, momento di riflessione in memoria delle vittime delle mafie.

“Il nostro è un piccolo gesto per celebrare una ricorrenza importante – dicono il sindaco Matteo Buoncristiani e l’assessore alla Legalità Giorgio Poggetti -: il 23 maggio ricorre infatti l’anniversario della strage di Capaci e abbiamo pensato di lanciare un messaggio di speranza in favore della legalità e per condannare allo stesso tempo le mafie, così come gli atti di vandalismo come quello registrato a Follonica. Un gesto purtroppo mirato a minare valori fondamentali e insostituibili come quelli della memoria di chi ha condotto preziose battaglie perdendo anche la vita”.