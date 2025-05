GROSSETO – «Grosseto soffoca sotto l’erba alta: il verde pubblico è ormai un pericolo. E i cittadini si ribellano» a dirlo il consigliere di opposizione di Grosseto Ciro Cirillo.

«Mentre il medico studia, il malato muore. E mentre le istituzioni riflettono (spartiscono poltrone), l’erba cresce. A Grosseto, una delle città più verdi della Toscana, il verde pubblico non è più sinonimo di bellezza, ma di abbandono, disservizi e pericoli».

«In molti punti della città — rotatorie, incroci stradali, piste ciclabili, parchi gioco — l’erba non viene tagliata da settimane, in alcuni casi da mesi. Quando infine si interviene, spesso lo si fa in modo approssimativo: taglio senza raccolta, residui vegetali lasciati a marcire. Il risultato? Accumuli di insetti, roditori, batteri. Un rischio sanitario, specie nei luoghi frequentati da bambini».

«L’indignazione cresce. E qualcuno passa all’azione. Lo scorso fine settimana, alcuni residenti del quartiere hanno deciso di intervenire in autonomia nel Parco Giotto. Guanti, decespugliatori e tanta frustrazione: un gesto simbolico, ma anche potenzialmente pericoloso. Non solo per la sicurezza di chi opera senza autorizzazioni o tutele, ma perché segnala una frattura profonda: quella tra cittadini e istituzioni. Quando la popolazione sente il bisogno di sostituirsi allo Stato, siamo davanti a un fallimento della fiducia pubblica. E l’erba alta diventa un segnale ben più grave dell’incuria: è il sintomo di una città che non si riconosce più nelle sue strutture amministrative» prosegue Cirillo.

«Il problema non è solo estetico. La mancata manutenzione del verde comporta seri rischi: Sicurezza stradale compromessa in incroci e rotatorie dove la visibilità è ridotta; Problemi sanitari, con zecche, zanzare e altri infestanti in agguato nelle aree incolte; Decoro urbano in netto declino, con parchi impraticabili e aree gioco abbandonate. Grosseto, che potrebbe vantare un patrimonio ambientale prezioso, si ritrova spesso a fare i conti con un paesaggio urbano trascurato. Ed è ora che qualcosa cambi».

«Cosa può (e deve) fare l’amministrazione: Un calendario pubblico degli interventi di manutenzione, con date e zone coperte in modo da poter liberare le aree interessate e agevolare il lavoro. Raccolta e smaltimento del materiale tagliato, per evitare accumuli nocivi. Coinvolgimento della cittadinanza, tramite comitati di quartiere, scuole, associazioni, aziende agricole. Anche in un’ottica di compostaggio e gestione partecipata del verde».

«Collaborazione non vuol dire sostituzione. I cittadini possono essere una risorsa, ma l’onere della manutenzione resta — e deve restare — in capo all’amministrazione. Oggi, il verde pubblico non è più un bene comune: è diventato un problema. E si chiama incuria, mancanza di programmazione e assenza di controllo. La mobilitazione spontanea è un campanello d’allarme che suona forte. Sta ora alle istituzioni rispondere, prima che la frustrazione diventi esasperazione. E che l’erba, da segnale di trascuratezza, si trasformi in simbolo di rottura sociale».