BAGNO DI GAVORRANO – Per tutte le piccole atlete e i piccoli atleti era la prima gara. Così, il trofeo promozionale Uisp di pattinaggio artistico, si è trasformato in una festa. Sette società si sono date appuntamento alla tensostruttura di Bagno di Gavorrano, dove un centinaio di bambine e bambini si sono confrontate facendo sorridere ed emozionare i genitori presenti.

Alla fine è stata stilata una classifica per società: prima Cus Albinia, poi Gs Pattinaggio Grosseto, Polisportiva Barbanella Uno, Pattinaggio Artistico Gavorrano, Follonica Hockey, Hockey Club Castiglione, Skating Club Grosseto.

“E’ stata una festa per tutti – afferma Gianni Lenzini, coordinatore pattinaggio Uisp Grosseto – sono contentissimo anche per la partecipazione dei genitori e delle famiglie che permettono ai bambini di gareggiare”. La stagione si avvia alla fase conclusiva. “A livello territoriale abbiamo terminato – aggiunge Lenzini – adesso siamo in pieno campionato regionale, che si concluderà il 2 giugno, proprio a Grosseto. In quel weekend partiranno anche i campionati nazionali.

“Siamo felicissimi di questo evento – aggiunge Daniela Pistillo, vicepresidente Pattinaggio Artistico Gavorrano – e siamo ottimisti che le bambine e i bambini possano proseguire lungo la strada intrapresa. Per noi organizzatori e allenatori tanta soddisfazione e allegria per questa giornata emozionante”.