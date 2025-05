GROSSETO – E’ il Benedetto Varchi ad aggiudicarsi il campionato regionale Uisp femminile di volley under 16. Un successo importante, giunto nelle final four di Grosseto, dopo una finale emozionantissima contro San Piero a Sieve, piegato al tie-break (parziali 23-25, 25-18, 18-25, 25-17, 15-13) e uscito dal campo a testa altissima.

Al Palasport Atleti Azzurri d’Italia di Grosseto, l’evento è stato ospitato dalla società Pallavolo Grosseto e ben organizzato assieme a Uisp Grosseto. “Ringraziamo le squadre e tutte le ragazze per il bello spettacolo – afferma Piero Parricchi, coordinatore volley Uisp Grosseto – è stata davvero una final four avvincente. E grazie anche alla Pallavolo Grosseto per l’ospitalità”.

Nelle semifinali sconfitte le due squadre padroni di casa: Benedetto Varchi ha battuto 2-0 la Pallavolo Grosseto Rossa (25-12, 25-21), San Piero a Sieve sempre per 2-0 la Pallavolo Grosseto Nera (25-9, 25-4). Poi la battaglia in finale e al termine festose premiazioni.

“Una gara davvero bella, combattuta, contro una squadra che conosciamo e stimiamo tantissimo – esulta Fausto Cappelli, tecnico del Varchi – le ragazze hanno portato a termine il lavoro e sono contento soprattutto per loro”. Agonismo, ma anche grande sportività nel match contro San Piero a Sieve: “Le avevamo già incontrate in un momento particolare, condividendo con loro il dolore per l’alluvione. E’ stato bello ritrovarle in finale”.

“E’ stata una bellissima partita, punto a punto per tutti i set- conferma Marta Cecchi, allenatrice della Polisportiva San Piero a Sieve – giocata ad altissimo livello e con grande preparazione. Affrontavamo le rivali, già affrontate nella fase provinciale, conoscevamo il loro valore. Abbiamo perso, ma in una giornata di sport così bella abbiamo vinto tutti”.