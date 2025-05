CASTIGLIONE DELLA PESCAIA – Rifiuti abbandonati fuori dai cassonetti, vicino alla fontanella dell’acqua. A segnalarli un lettore che ha inviato anche alcune fotografie.

A terrà oggetti vari, ma a catturare l’attenzione sono soprattutto tre grossi bidoni blu, che, a quanto si legge dalle etichette, contenevano (o contengono non si sa) grasso al litio, che poi è un lubrificante che si usa nel settore automobilistico.

I bidoni si trovano nel comune di Castiglione della Pescaia, sulla strada interna che scende dall’Ampio per arrivare fino alla zona artigianale del paese, quella parallela alla Castiglionese.

«Ho segnalato la cosa all’amministrazione comunale – commenta il nostro lettore – ma trattandosi di “rifiuti speciali” come mi hanno risposto l’iter per smaltimento e rimozione è più lungo perché subordinato alle analisi dei materiali e successiva classificazione del tipo di rifiuti».

Quello che indigna i residenti della zona è che questa è purtroppo una prassi consolidata: «Purtroppo è un continuo scaricare di rifiuti di ogni genere e questo avviene quotidianamente vicino ai bidoni della Sei Toscana. Rifiuti si trovano sia più avanti, verso L’Ampio, dove c’è un’altra fontanella dell’acqua che verso il paese, a ridosso della zona artigianale, circa 200 metti prima del consorzio agrario. Ogni anno è la stessa situazione: noi cittadini segnaliamo ma purtroppo la gente viene comunque di nascosto a scaricare cosa non dovrebbe, ondulati d’amianto, batterie… Abbiamo chiesto al Comune di installare come deterrente luci e telecamere, ma finora non si è mai visto niente».