SCARLINO – Anche per l’estate 2025 il Comune di Scarlino propone il centro estivo “Scarlinando”, rivolto a bambine e bambini dai 3 ai 12 anni. Le attività si svolgeranno tra il centro storico, il mare e il verde del territorio, con un programma pensato per offrire momenti di gioco, scoperta e socialità in un contesto sicuro e stimolante.

Il servizio sarà attivo dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle 16.30, con la possibilità di usufruire del servizio mensa alla scuola primaria “Barberini” di Scarlino capoluogo e del trasporto scolastico. Sono previste uscite settimanali al mare e al parco, oltre ad attività all’aperto condotte prevalentemente nel centro storico.

I turni disponibili sono: dal 14 al 18 luglio, dal 21 al 25 luglio, dal 28 luglio all’1 agosto e dal 4 all’8 agosto.

Il centro estivo è destinato ai minori residenti nel Comune di Scarlino, ai figli di lavoratori impiegati sul territorio comunale e, compatibilmente con la disponibilità dei posti, anche ai residenti nei Comuni limitrofi.

Le domande di iscrizione devono essere presentate entro sabato 14 giugno esclusivamente online, attraverso il portale telematico del Comune di Scarlino, accedendo con SPID o CIE all’indirizzo:

sportellotelematico.comune.scarlino.gr.it/.

Le tariffe sono differenziate in base al valore Isee e comprendono il pasto e il trasporto. Sono previste riduzioni per il secondo figlio. La graduatoria di ammissione verrà elaborata secondo criteri di priorità che includono la presenza di disabilità certificata, la condizione di monogenitorialità con attività lavorativa e la presa in carico da parte dei servizi sociali.

«Con “Scarlinando” vogliamo offrire un’estate educativa, stimolante e divertente ai bambini del nostro territorio – dichiara il vicesindaco Michele Bianchi –. È un progetto che valorizza le risorse naturali e culturali di Scarlino e che rappresenta anche un supporto concreto per le famiglie, grazie a servizi accessibili e tariffe calibrate sul reddito. Un impegno che conferma l’attenzione dell’amministrazione verso l’infanzia e la conciliazione dei tempi di vita e lavoro».

Per maggiori informazioni è possibile contattare il numero 0566 38529 o scrivere all’indirizzo email [email protected].