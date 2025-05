FONTEBLANDA – Si è svolta nello scorso fine settimana, al campo sportivo Orlando Armenti di Fonteblanda, la seconda edizione del Trofeo Marelli-Natali, manifestazione sportiva e culturale organizzata dallo Sporting club Talamone con la collaborazione dell’Asd Fonteblanda della Pro Loco di Fonteblanda e il gruppo carristi di Fonteblanda

L’evento, pensato come appuntamento annuale, nasce con l’obiettivo di valorizzare il territorio e promuovere il turismo locale attraverso lo sport e il coinvolgimento diretto della comunità.

La tre giorni si è aperta venerdì con un torneo giovanile che ha visto la partecipazione delle squadre under del Talamone-Fonteblanda, dell’Alberese, atletico Maremma di Albinia e del Grosseto Barbanella. L’inaugurazione è stata arricchita dalle esibizioni di danza a cura della Scuola di Ballo Odissea 2001 di Grosseto, che ha portato in scena ragazze e ragazzi del territorio.

Sabato è toccato agli adulti scendere in campo per il torneo principale, con quattro squadre partecipanti: Sporting Club Talamone, una rappresentativa di Orbetello, la Lokomotiv Roma e un gruppo di calciatori locali riuniti sotto il nome di Amici di Amici.

In serata, la piazza Uccellina di Fonteblanda si è animata con una grande festa di paese: stand enogastronomici curati dalle attività commerciali locali, musica dal vivo grazie al gropp-one e danze hanno trasformato il centro cittadino in un punto d’incontro per residenti e visitatori.

La domenica è stata dedicata alle finali del torneo calcistico, alla competizione di paddle (sempre presso il campo sportivo) e a un torneo di briscola, che ha riscosso un’altissima partecipazione e coinvolto persone di tutte le età.

A concludere l’evento un grande pranzo sociale con oltre 200 partecipanti, e uno spettacolo di intrattenimento a cura della syn circus di Grosseto.

«Il Trofeo Marelli-Natali si conferma così non solo un appuntamento sportivo, ma anche un momento di coesione, condivisione e promozione culturale, reso possibile dalla sinergia tra associazioni locali, volontari, enti sportivi e cittadini, tutti mossi da una volontà comune: fare rete per valorizzare Fonteblanda e dintorni» afferma Roberto Berardi.