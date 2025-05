GROSSETO – Spettacolo e agonismo al Palazzetto Atleti Azzurri d’Italia, dove ieri si è svolta la Finale Regionale UISP Under 16 con la partecipazione delle squadre ASD Arno Volley Benedetto Varchi, la Polisportiva San Piero a Sieve e due squadre della società ospitante Pallavolo Grosseto Nera e Rossa.

Consueta la formula in due parti: semifinali la mattina, a seguire pranzo tutti insieme e finali terzo e quarto e per il primo e secondo posto nel pomeriggio, al termine le premiazioni.

E’ stata una giornata carica di emozioni sopratutto per le biancorosse, che si sono confrontate con avversarie veramente agguerrite e con un livello tecnico molto elevato.

Durante la mattina nelle due semifinali, le locali hanno perso per 2 a 0 e quindi hanno disputato la finalina per il 3° e 4° posto nel pomeriggio. Molto combattute entrambe le finali, che hanno visto prevalere la Nera sulla Rossa per 3 a 0 (26-24, 25-22, 25-21) aggiudicandosi la terza piazza, e ha visto vincere poi il titolo Regionale la ASD Volley Arno Montevarchi al tie Break (23-25, 25-18, 18-25, 25-17,15-13) contro la Polisportiva San Piero a Sieve.

Durante le premiazioni dove sono intervenuti i vertici UISP, oltre a premiare tutte le squadre intervenute, sono stati assegnati i premi speciali:

Miglior palleggiatore, Chiara Tarchi (Benedetto Varchi)

Miglior Libero Aurelia Magini (Benedetto Varchi)

Miglior Schiacciatore Giulia Lenzini (Pallavolo Grosseto Rossa)

Miglior giocatore Sofia Grossi (San Piero a Sieve)

Va sottolineato il clima tranquillo, rilassato e di amicizia che si è creato tra le ragazze e tutti gli staff sia durante le partite che nella pausa pranzo, tra l’altro riuscitissima presso l’impianto del Campo Zauli.

La Pallavolo Grosseto ringrazia la Uisp Grosseto “per averci scelto come organizzatore dell’evento e tutti coloro che hanno contribuito alla riuscita di esso. Un grazie particolare nello specifico va ai Direttori di gara Lucio Chipa, Luca Tinacci e Fabio Stellato, alla infaticabile segnapunti Maddalena Fortunati, a Vito Di Giovanna e infine ma non per importanza all’organizzatore dell’evento Andrea Delli Castelli. Grazie poi a tutti le Società partecipanti, ai genitori e alla tifoseria”.