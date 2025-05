GROSSETO – Nuova impresa in terra Laziale per gli alfieri della Tondi Sport Marco De Stasio, Federico De Simone e Denis Tognoni alla quarta tappa del trofeo XCO Lazio Cup svoltasi a Cerveteri. Il percorso, molto difficoltoso, è stato studiato, preparato e realizzato dalla società organizzatrice, la ASD Tirreno Bike, e consisteva in un anello di circa 5 km da percorrere più volte in base alle categoria di appartenenza. Tratti tecnici ed impegnativi sia in salita che in discesa hanno fatto sì che emergessero gli atleti più completi con buone doti di guida della mountain bike e di gestione della gara.

Ad imporsi nella categoria M4 è stato Marco De Stasio il quale ha sferrato l’attacco decisivo alla fine del secondo passaggio sotto il traguardo: guadagnata la testa della corsa non l’ha più lasciata ed ha concluso in grande crescita i 5 giri della gara.

Analogo risultato l’ha portato a casa Federico De Simone che ha letteralmente dominato la categoria M2: in testa dall’inizio alla fine ha condotto una gara regolare e di grande spessore atletico.

Bellissimo podio infine guadagnato da Denis Tognoni che, con una gara solida e senza sbavature, ha potuto conquistare il terzo posto nella categoria M5.

Questi risultati non fanno altro che confermare il buono stato di forma dei tre atleti toscani impegnati nel prestigioso trofeo Italia Bike Cup XCO che li vede saldamente nelle prime posizioni della classifica generale. I prossimi appuntamenti sono in calendario per l’8 Giugno a Rivoli Veronese (VR) mentre il gran finale, invece, si disputerà il 31 agosto a Lugagnano (PC).