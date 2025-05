FOLLONICA – Certo Elena non si aspettava che quello doveva essere un normale aperitivo tra amici si trasformasse in una proposta di matrimonio da parte di Ciro.

Un’idea che Ciro Gaudino, il futuro sposo, ha realizzato grazie alla collaborazione di Jacopo D’Antoni, titolare dell’Aloha beach di Follonica.

«Ciro è il mio migliore amico e l’ho aiutato volentieri» racconta Jacopo.

Il futuro sposo ieri pomeriggio ha portato la fidanzata, Elena Greco, e qualche amico, in spiaggia per un aperitivo. A cantare Mauro Calamassi. Quando il cantante ha attaccato La metà della mela di Ligabue, dal cielo è arrivato un drone con appeso un cuore e la scritta “Vuoi essere la mia metà della mela?” in fondo una scatolina con un anello.

Elena non ci ha pensato su neppure un minuto, e commossa ha detto sì. Una splendida sorpresa, ben riuscita e organizzata grazie alla collaborazione dello staff dell’Aloha.

«Una super sorpresa – ha detto Elena – non potevo trovare persona migliore. Grata per tutto questo. Ti amo amore mio. Voglio ringraziare anche tutti i miei amici che hanno partecipato e che oggi erano con noi». Elena conclude ringraziando tutto lo staff dell’Aloha.

Ai futuri sposi gli auguri di Jacopo D’antoni.