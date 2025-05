GROSSETO – Il mondo del volontariato e, in generale, delle realtà locali che si dedicano agli altri torna a essere protagonista in Consiglio comunale. La seduta di questa mattina, infatti, è stata aperta dalla presentazione del progetto “La bella storia dei consiglieri”, che dà la possibilità in maniera trasversale a ogni componente dell’assemblea di presentare le attività di un’associazione attiva sul territorio grossetano, ritenuta particolarmente meritoria per il lavoro che porta avanti a favore della comunità locale.

Tutto questo attraverso la registrazione di video da proiettare in apertura dei lavori consiliari.

A fare da apripista sono state la clip introduttiva del presidente Fausto Turbanti, in cui spiega e descrive l’iniziativa, e la clip dedicata alla fondazione Il Sole con il consigliere Valerio Pizzuti (Liberali, Riformisti e Socialisti). Gli altri video che sono già stati registrati, e che verranno mostrati nei prossimi Consigli, sono dedicati a comunità di Nomadelfia con il consigliere Amedeo Gabbrielli (Forza Italia), Cisom (Corpo italiano di soccorso dell’Ordine di Malta) con il consigliere Luca Vitale (Fratelli d’Italia) e Associazione nazionale dei Carabinieri con la consigliera Simonetta Baccetti (Fratelli d’Italia).

“Questa iniziativa – spiegano il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e il presidente FaustoTurbanti – è una sorta di evoluzione rispetto all’originario progetto ‘Bella storia’ che già dava spazio alle associazioni di volontariato nella sala più importante del Comune. Adesso abbiamo voluto fare un passo in più e dare la possibilità a tutti i consiglieri, sia di maggioranza che di opposizione, di farsi conoscere meglio dai cittadini esprimendo la propria visione. È un ulteriore modo di avvicinare il Consiglio comunale alle persone, che è da sempre una nostra priorità, attraverso la promozione di buone pratiche e realtà positive presenti sul nostro territorio”.

I video saranno pubblicati sul canale YouTube istituzionale.