GROSSETO – La questione del “puzzo” nell’aria cittadina spesso torna alla ribalta e tiene banco. Esistono al riguardo varie scuole di pensiero, ognuna con i propri punti di vista e convinzioni.

Oggi però i “puzzi” in questione sono di ben altra natura e specie. Si manifestano infatti il giovedì mattina, giorno di mercato, quando anche via Ximenes accoglie banchi e automezzi attrezzati di ambulanti che trattano prodotti alimentari.

La fanno da padroni il pesce, ma anche polli allo spiedo, porchette e formaggi. Le loro presenze si annunciano soprattutto sul piano olfattivo e i vicini negozi ed esercizi limitrofi e dirimpettai devono farci i conti, e hanno dovuto forzatamente farci il naso!

Il problema, con la stagione estiva e l’aumento delle temperature, diventa ancora più fastidioso e costringe a tenere chiuse le porte d’ingresso di quelle attività. L’odore di pesce non è certo lenito dal fatto che in un banco a fianco si vendano profumi ed essenze, o che di fronte vi sia una gelateria, un bar, una pizzeria, una panetteria.

Peraltro, per effetto di brezze e venticelli, di tanto in tanto arrivano anche acuti odori di pollo allo spiedo e di cacio pecorino.

Per ovviare a questi fastidi, diversi pensano che far spostare le strutture che arrecano questi inconvenienti in piazza De Maria – spazio in cui non vi sono negozi circostanti e dove è presente molto più giro d’aria – potrebbe essere la soluzione ottimale.

Cosa dire? Non resta che… annusare per credere e riflettere!