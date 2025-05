GROSSETO – La squadra infermieri della rappresentativa di Grosseto, fondata da Marco Orlandella e Michele Mazzella, ieri ha conquistato per la seconda volta il torneo nazionale “Infermieri Nightingoal”, giunto quest’anno alla sua decima edizione e disputato a Chianciano Terme.

La finale, è stata giocata contro la formazione di Nocera. Sotto di due reti, i grossetani sono riusciti a ribaltare il risultato in un 3-2, segnando il gol decisivo all’ultimo secondo di gioco.

Oltre al titolo di squadra campione d’Italia, la Rappresentativa di Grosseto ha ottenuto importanti riconoscimenti individuali: Simone Raito è stato premiato come miglior giocatore non infermiere (OSS), Luigi Angelino come miglior giocatore assoluto del torneo, Gianluca Bini come miglior giocatore over 40.

La squadra, già vincitrice dell’edizione 2023 svoltasi a Ostia – sempre in finale contro Nocera – ha così conquistato anche il pass per la “Champions delle Professioni”, in programma a novembre.

Marco Orlandella, fondatore del team, dichiara: “Siamo davvero al settimo cielo per questo straordinario risultato, soprattutto per come è arrivata la vittoria in finale. Il gruppo infermieri di Grosseto è fantastico. Un grazie di cuore agli sponsor che ci hanno supportato e creduto in noi: OPI Grosseto, Nursing Up Grosseto, Nursind Grosseto e la Misericordia di Paganico”.