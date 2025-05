FOLLONICA – Si chiama “Gentile è meglio” ed è un’iniziativa che ha preso forma a partire da un gruppo Facebook, con l’intento di promuovere comportamenti cortesi, rispettosi e accoglienti nella vita quotidiana. Un progetto semplice ma potente, nato per dare spazio a ogni forma di gentilezza: dalle parole ai racconti, dalle immagini alle esperienze personali.

Gli ideatori dell’iniziativa sono due follonichesi: Claudia Betti e Massimo Di Giacinto, che hanno voluto costruire uno spazio, reale e virtuale, in cui la gentilezza sia protagonista, come valore e come pratica quotidiana.

Il gruppo si propone come uno spazio aperto a tutti, dove condividere pensieri positivi, storie edificanti e piccoli gesti che fanno bene al cuore. Un luogo virtuale che però ha già iniziato a lasciare il segno anche nella realtà cittadina, grazie a un’idea creativa e originale: disseminare per le strade sassi colorati, decorati a mano, che portano messaggi di gentilezza e speranza.

Questi piccoli oggetti diventano simboli di una rivoluzione silenziosa, capace di toccare i cuori con la semplicità di un gesto: rendere più bella e accogliente la città, una pietra colorata alla volta. Un’iniziativa che invita a guardare il mondo con occhi diversi, ricordando che la gentilezza è contagiosa e può cambiare il clima emotivo di una comunità.

Chiunque può partecipare: basta un pensiero gentile, una frase scritta con il cuore, oppure un sasso decorato lasciato su una panchina. Perché, come ricorda il gruppo, “gentile è meglio”.