CASTIGLIONE DELLA PESCAIA – Al Casa Mora i biancocelesti di Bracali e Paghi, dominano le Final Four e dopo la Coppa Italia sono promossi in serie A2. In attesa che la prima squadra giochi la gara di ritorno dei playoff di A2 per andare in A1

Un anno fantastico, magnifico, stupefacente. La squadra di serie B della Blue Factor ha vinto tutto quello che c’era da vincere: a marzo al pala Dante di Trissino ha portato a casa la prima storica Coppa Italia (battuto l’Amatori Vercelli), e poi nel fine settimana al Casa Mora ha letteralmente dominato le Final Four promozione. Una cavalcata incredibile dei biancocelesti mai domi, Matteo Faelli è anche la stecca d’oro del campionato chiuso con le finali a quota 50 gol in 16 partite, e che – parole del capitano Lorenzo Nobili – “Ci siamo divertiti tutto l’anno, perché stiamo bene insieme e siamo un gruppo unito. Abbiamo scritto un pezzo di storia dell’Hc Castiglione”.

La prima partita contro il Forte dei Marmi (i rossoblu versiliesi hanno chiuso al primo posto la stagione regolare davanti ai Pumas e al Castiglione nel girone E) è stato l’incontro chiave. Il Forte trascinato dalle cannonate di Tommaso Giovannelli (per lui tripletta alla fine, 10 gol nelle finali) è andato avanti 2-0 e poi 4-2 nella ripresa. I biancocelesti hanno però saputo sempre rimontare, trascinati dal veterano Nerozzi (doppietta) e Montauti (2 gol anche per lui, e soprattutto da Matteo “fao” Faelli, come sempre scatenato, tripletta e 7-5 agguantato negli ultimi 5′. Nella seconda gara il Castiglione ha avuto ragione di un buon Cresh Eboli (arrivato alle finali per le rinunce del Giovinazzo e del Roller Salerno): primo tempo chiuso sul 2-0 con i gol di Santoni e Montauti; mentre nella ripresa ancora una doppietta di Montauti e Nerozzi hanno fissato il punteggio sul 5-0. Nell’ultima gara alla Blue Factor, dopo che il Forte dei Marmi aveva liquidato i Pumas Viareggio, bastava contro la squadra di Bertolucci anche un pari per vincere il girone Sud della Final Four. Nobili e compagni però, hanno letteralmente dilagato: già alla fine del primo tempo la gara era chiusa, 4-1. Nella ripresa soddisfazione per tutti: alla fine 5 gol per Faelli, due per Tommaso Bracali e reti di Santoni, Nobili, Nerozzi e del giovanissimo 15enne Francesco Cornacchini sempre più convincente nelle sue prestazioni con i “grandi”.

E sabato prossimo 24 maggio alle 20.45, sempre al Casa Mora la gara di ritorno della finale playoff tra Blue Factor Castiglione e Pumas Ancora Viareggio: dopo la sconfitta dell’andata per 2-1, ai biancocelesti basta vincere per essere promossi in serie A1.

I tabellini della Final Four

Blue Factor Castiglione-Canniccia Forte dei Marmi 7-5

BLUE FATCOR CASTIGLIONE: Alessandro Donnini, (Samaal Shareef); Roman Matteucci, Brando Santoni, Tommaso Bracali, Matteo Faelli, Lorenzo Nobili, Michele Nerozzi, Francesco Cornacchini, Filippo Montauti. All. Federico Paghi.

CANNICCIA FORTE DEI MARMI: Giulio Bacci, (Matteo Manfredi); Tommaso Giovannelli, Piercarlo Cacciaguerra, Federico Frosina, Francesco Bertonelli, Samuele Barsaglini, Fabio Lossi, Matteo Facchini, Lorenzo Giovannelli. All. Andrea Facchini.

ARBITRI: Mauro Giangregorio e Francesco De Palma di Giovinazzo.

RETI: pt (2-2) 3’59 T.Giovannelli (FM), 11’58 Cacciaguerra (FM), 14’27 rig. Nerozzi (C), 15’30 pp Monatuti (C); st 4’26 e 5’38 T.Giovannelli (FM), 10’12 rig. Faelli (C), 11’39 Nerozzi (C), 15’52 Faelli (C), 18’50 Facchini (FM), 19’41 Faelli (C), 23’49 pp Montauti (C).

Mgm Remaplast Cresh Eboli-Blue Factor Castiglione 0-5

BLUE FATCOR CASTIGLIONE: Alessandro Donnini, Samaal Shareef; Roman Matteucci, Brando Santoni, Tommaso Bracali, Matteo Faelli, Lorenzo Nobili, Michele Nerozzi, Francesco Cornacchini, Filippo Montauti. All. Massimo Bracali.

MGM REMAPALAST CRESH EBOLI: Salvatore Petrillo (Vincenzo Paciello); Alessio Vicinanza, Alessandra Gallotta, Andrea Niola Melone, Emilio Malandrino, Roberto Spinelli, Francesco Quaranta, Matteo Vicinanza. All. Berniero Gallotta.

ARBITRI: Luca Lossi di Forte dei Marmi e Francesco De Palma di Giovinazzo.

RETI: pt (0-2) 9’35 Santoni (C), 24’40 Monatuti (C); st 13’15 e 14’59 pp Montauti (C), 18’28 Nerozzi (C).

Blue Factor Castiglione-Farmaè Pumas Ancora Viareggio 11-3

BLUE FATCOR CASTIGLIONE: Alessandro Donnini, Samaal Shareef; Roman Matteucci, Brando Santoni, Tommaso Bracali, Matteo Faelli, Lorenzo Nobili, Michele Nerozzi, Francesco Cornacchini, Filippo Montauti. All. Federico Paghi.

FARMAE’ PUMAS ANCORA VIAREGGIO: Matteo Davanzo, Jacopo Gilioli; Giuseppe Olivieri, Matteo Remedi, Lorenzo Bernardo Benvenuti, Domenico Cupido, Natan Francesconi, Edoardo Barsotti, Mirko Bertolucci. All. Cristiano Bottarelli.

ARBITRI: Mauro Giangregorio e Francesco De Palma di Giovinazzo.

RETI: pt (3-1) 5’36 Santoni (C), 6’53 Faelli (C), 13’40 Francesconi (V), 18’05 Faelli (C); st 1’21 e 6’57 Faelli (C), 8’06 Nerozzi (C), 10’02 Francesconi (V), 12’52 Faelli (C), 15’07 T.Bracali (C), 16’13 Nobili (C), 16’52 T.Bracali (C), 20’24 Olivieri (V), 23’19 Cornacchini (C).

Serie B Final Four – Casa Mora 17 e 18 maggio

Sabato 17

Castiglione-Forte dei Marmi 7-5

Eboli-Pumas Viareggio 3-7

Domenica 18

Pumas Viareggio-Forte dei Marmi 2-7

Eboli-Castiglione 0-5

Forte dei Marmi-Eboli 11-0

Castiglione-Pumas Viareggio 11-3

Classifica

Hc Castiglione 9 punti; Forte dei Marmi 6; Pumas A. Viareggio 3; Cresh Eboli 0