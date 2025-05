PISA – Un nuovo strumento digitale di ultima generazione è arrivato alla scuola secondaria di primo grado dell’Istituto comprensivo “L. Fibonacci” di Pisa, situata in via Lalli 4. La donazione, parte di un progetto promosso da oltre dieci anni da Acqua Village, conferma l’impegno costante dei parchi acquatici toscani nel supportare la crescita e l’innovazione della didattica nelle scuole del territorio.

Per il 2025, è stato scelto proprio il comprensivo pisano per la donazione annuale. «Per Acqua Village, la scuola è un punto di partenza fondamentale per costruire il futuro – spiegano dalla direzione –. La didattica si evolve, e con essa crescono le necessità di strumenti all’avanguardia, in grado di affiancare il lavoro dei docenti e sostenere lo sviluppo delle competenze degli studenti. Il digitale, in particolare, è oggi un pilastro imprescindibile per ogni aspetto della vita quotidiana».

La dirigenza dell’Istituto “Fibonacci” ha accolto con entusiasmo l’iniziativa, che ha portato all’installazione di un monitor digitale interattivo in un’aula della sede di via Lalli, pronta a ospitare nel prossimo anno scolastico una delle classi prime.

«Siamo profondamente riconoscenti ad Acqua Village per questo gesto di attenzione verso la scuola e il territorio – dichiara il dirigente scolastico, Luca Zoppi –. Questa donazione ci permette di arricchire ulteriormente le opportunità educative offerte alle nostre alunne e ai nostri alunni e conferma l’importanza dell’esistenza di una rete territoriale, locale e allargata, a cui la scuola possa fare riferimento e che possa a sua volta fare riferimento alla scuola. Questo costituisce l’esempio di una sinergia funzionale e preziosa, che testimonia che le istituzioni scolastiche non sono più un’entità a sé stante ma un organismo vivo e vitale e radicato in una comunità di persone che si sforza di guardare avanti».