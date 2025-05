MARINA DI GROSSETO – Emozioni, agonismo e voglia di dare il massimo al Triathlon Elegance Terre di Maremma, l’evento di nuoto, bici e corsa sulla distanza Olimpico organizzata dal team SBR3 in coorganizzazione con il Comune di Grosseto (foto B. Testini).

Con lo stabilimento balneare Rosmarina a fare da punto di ritrovo, sono stati circa centoventi i partenti che si sono confrontati in 1,5 km di nuoto nelle acque antistanti la struttura, 40 in bicilungo la strada del Cristo e altri 10 di corsa, con un anello da ripetere più volte con estremità il porto canale. A tagliare il traguardo per primi l’ormai famoso Davide Catalano del Firenze Triathlon e Maria Casciotti della Purosangue Athletics, ma grande verve e grinta da tutti i partenti, con una buona partecipazione sia del gruppo organizzatore SBR3 che del Triathlon Grosseto, che aveva ancora nei muscoli l’adrenalina dell’avventurosa trasferta a Valencia.