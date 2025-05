GROSSETO – Lunedì il primo punto dell’ordine del giorno del consiglio comunale sarà la commissione di inchiesta per il cantiere di piazza della palma.

«Questo per noi – afferma Giandomenico Torella – non è un punto di arrivo ma un punto di partenza per determinare le responsabilità amministrative e vogliamo augurarci che, per una volta, ci sia l’unanimità».

«Il fatto che si sia dovuto arrivare a questa votazione (caso eccezionale dovunque e sopratutto a Grosseto) è frutto della sostanziale sfiducia nell’operato dell’attuale management che, se si guardano gli altri cantieri, nella migliore delle ipotesi non sono fedeli alle previsioni e nella peggiore altrettanto dannosi. A fronte di un fallimento le dimissioni del delegato del sindaco, dell’assessore, sono solo un atto dovuto».