TIRLI – La foto di oggi è stata scattata quasi sicuramente nel 1966, a Tirli, nel comune di Castiglione della Pescaia, come ci racconta Stefania Corsi.

«Era la processione dell’ascensione di Gesù che si celebra 40 giorni dopo la Pasqua, in questo caso era giugno – racconta -. Le bambine venivano vestite da angioletti e portavano cestini pieni di fiori da lanciare per le vie in processione».

«Da sinistra riconosco Lucia Olivi, Cinzia Tedde, Stefania Corsi (io la più piccolina), Elisabetta Pesiri, dietro Maria Cristina Toninelli, Cinzia Ramazzotti, Gloria Tarsi mancano alcuni nomi ma non sono sicura per cui non li trascrivo. Il fotografo era quasi sicuramente il maestro del paese Rocco Pesiri».

