CASTIGLIONE DELLA PESCAIA – È convocata per martedì 27 maggio alle ore 21, nella sede del Partito democratico, a Castiglione della Pescaia, un’assemblea pubblica aperta a tutti i cittadini, alla quale prenderanno parte anche gli amministratori locali.

“Sarà un momento importante di confronto e di ascolto – sottolinea il segretario Vezio Coradeschi – in cui affronteremo tematiche sia locali che di carattere politico generale”.

Durante l’incontro, si parlerà anche del prossimo referendum. “Purtroppo se ne discute poco nei canali di informazione, e questa sarà un’occasione preziosa per approfondirne i contenuti e i quesiti; approfitto per invitare tutti gli elettori ad andare a votare in qualsiasi modo la pensino, il referendum è il massimo strumento di democrazia diretta e dà ad ogni cittadino la possibilità di incidere direttamente su leggi e norme e questo referendum incide molto perché rimette finalmente, al centro del dibattito politico, la questione della sicurezza nel lavoro e del diritto al lavoro che da troppo tempo è rimasta ai margini; altrettanto importante è il quinto quesito sulla cittadinanza per dare dignità e giustizia a persone che con il loro lavoro e con le loro tasse contribuiscono alla crescita del nostro paese e che spesso ci permettono di mantenere servizi che faremmo fatica a sostenere” aggiunge Coradeschi.

Ampio spazio sarà dedicato anche al confronto con gli amministratori comunali, che si trovano a metà del loro mandato.

“Potranno ascoltare iscritti e non, valutare il lavoro svolto e raccogliere proposte per quello ancora da fare”.

Con l’arrivo della stagione turistica, il PD castiglionese continua a proporre idee e contributi, frutto del costante dialogo con i cittadini e con l’amministrazione. “Il ruolo del nostro partito è quello di ascoltare i concittadini – dalle campagne fino alla costa – e di sostenere l’impegno dell’amministrazione locale”.

Tra i risultati più significativi degli ultimi mesi, Coradeschi ricorda: “I lavori di ripascimento della costa, sia nel capoluogo che a Punta Ala; Gli investimenti dell’Acquedotto del Fiora, che – nonostante alcuni disagi – hanno portato sul territorio oltre due milioni di euro; La messa in sicurezza dei parchi giochi e la realizzazione di due nuovi bagni pubblici nel centro del paese”.

“Il nostro impegno come Partito Democratico è quello di tenere unita la comunità e avvicinare i cittadini alla vita politica e all’impegno civico locale – conclude Coradeschi – parlando di contenuti e affrontando temi importanti per la quotidianità di tutti i castiglionesi”.