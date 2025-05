GROSSETO – Ally è scomparsa da una settimana e la sua famiglia è disperata tanto da richiedere l’intervento dei cani molecolari per rintracciarla.

L’ultima volta è stata vista lunedì 12 maggio quando è uscita dalla sua casa di via Adamello

«Ally è sterilizzata – raccontano i suoi proprietari – è abituata a stare soltanto in casa, non conosce l’ esterno, ha due anni ed è molto paurosa. È una gattina tricolore piccola di dimensioni, pelo lungo grigio bianco e marrone».

«I cani molecolari hanno “confermato” che la gatta non è caduta dal quinto piano, ma è uscita dal portone del condominio. Il cane ha fiutato il suo odore e, la scorsa notte, ha delimitato la zona di ricerca, tra via Marche e via del Sabotino».

«Aitateci a riportarla a casa, fa parte della famiglia. Siamo disperati. In caso di avvistamento contattaci a qualsiasi ora 371.3269183 Giorgia».