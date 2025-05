L’uomo era scomparso il 22 maggio dello scorso anno mentre trasportava un carico di borse di marca Gucci del valore di circa 500.000 euro. Dopo oltre un mese di ricerche, il suo corpo venne ritrovato strangolato, nascosto in un pozzo nei pressi di Arcidosso.

A processo andranno due cittadini turchi, di 29 anni e di 44 anni, insieme all’albanese di 34 anni. I tre dovranno rispondere dei reati di rapina, sequestro di persona, omicidio volontario e incendio doloso. Secondo le indagini, condotte dai Carabinieri del Comando Provinciale di Grosseto, Del Río sarebbe stato rapinato in una piazzola isolata, sequestrato e tenuto nascosto in una soffitta prima di essere ucciso.

La richiesta di rito abbreviato, presentata dalle difese, è stata respinta dal giudice per l’udienza preliminare. La Corte ha ritenuto inammissibile l’accesso al giudizio abbreviato in presenza di un’accusa per omicidio volontario aggravato, che esclude la possibilità di riti alternativi, anche in assenza di ergastolo obbligatorio.

Il processo si preannuncia complesso, con numerosi testimoni e prove tecniche, tra cui le analisi sui tracciati telefonici e le immagini di videosorveglianza acquisite nella zona.