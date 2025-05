GROSSETO – L’ingresso del girone D nella coppa ha prodotto un vero e proprio spettacolo pirotecnico. Siena e Atletico Piombino hanno appaltato una partita senza respiro non risparmiando nulla. Finisce 5-3 per i bianconeri del Siena con una successione di emozioni, che si è esaurita solo al triplice fischio dopo 5′ di recupero. Sul campo si sono ammirate due formazioni prive di freni tattici, improntate ad offendere utilizzando tecnica e ritmi mai in ribasso, ricerca costante del pressing alto, aperture, inserimenti e visione della porta.

Fischio iniziale ed è subito festa del calcio. I neroazzurri dell’Atletico Piombino decollano con efficacia. Al 10′ Dini riprende una respinta di Paolucci e tira, la traversa gli dice no, al 12′ Neri costringe Buti ad una deviazione in angolo. Si intuisce lo spessore della sfida, i 22 attori recitano con e senza palla. Improvviso il vantaggio del Siena al minuto 14: Ruiz Rodriguez spedisce la sfera all’angolo opposto del tiro, 1-0. Il Piombino non cambia atteggiamento e al 15′ crea una occasione propizia neutralizzata da Paolucci. Nascono azioni molto gradevoli con i ragazzi di mister Piazzesi alla ricerca del pari, quelli di Voria a replicare colpo su colpo. I disimpegni del Siena sono contrastati efficacemente dal pressing avversario, gustosi i duelli personali, cadenze sempre significative. Dini, è il 42′, prende palla, entra in area, supera i difensori e mette dentro il pareggio, 1-1. Azione da manuale. La prima frazione si chiude sulla parata di Paolucci.

La ripresa è un vulcano. Ruiz Rodriguez raddoppia dopo soli 8′ e al 19′ è Pucci a firmare il 3-1. Il Piombino sembra vacillare, il Siena gestisce senza troppi grattacapi, è il 26′. Mariotti (33′) segue l’azione di Piazzesi, che colpisce il palo, riprende la respinta del legno sotto misura e porta il risultato sul 3-2. Pochi minuti e Piazzesi ruba palla alla difesa bianconera e pareggia, 3-3. Due lampi e il Siena vede svanire il vantaggio. Non è finita. Praticamente al 90′ Poienari trova il nuovo distacco, 4-3 e al 49′, sempre Poienari, mette a segno il 5-3 finale.

La classifica del girone D: Siena 3, Alta Maremma, Argentario e Atletico Piombino 0. La coppa ritorna in campo lunedì 19 maggio con Alta Maremma – Argentario.

La 50esima edizione della coppa Passalacqua è l’argomento di una mostra antologica d’arte a cura dell’Agaf (Associazione Grossetana delle Arti Figurative) a cui gli artisti associati hanno aderito con entusiasmo con i loro lavori d’arte inneggianti i 50 anni del torneo, opere che rimarranno nel tempo a ricordo di questa manifestazione. Le opere saranno poi esposte insieme alle foto e articoli di giornale delle edizioni passate messe a disposizione dal Milan Club, il seme della coppa. La mostra si terrà il 13/14 e 20/21 giugno 2025 alla galleria Agaf di via Mazzini 61 a Grosseto. Gli artisti espositori: Gennarino Salvo, Cirillo Spinelli, Claudio Bindi, Donatella Battistini, Raisa Fesic, Dante Marchionni, Elisabetta Da Ros, Fiorella Bartolini, Marcella Bianciardi, Maria T. Ferrini, Marinella Palazzi, Paola Bardi, Tiziana Pannozzo, Vanda Bertarelli.

SIENA: Paolucci, Peccianti, Sangermano, Sani, Fancelli (10′ st Tanganelli), Bove (10′ st Vanni), Neri, Bolognesi, Chechi (20′ st Poienari), Ruiz Rodriguez (30′ st Iorio), Zizzo (10′ st Pucci). A disposizione: Puppato, Bindi, Di Blasi. Allenatore: Gill Voria.

ATLETICO PIOMBINO: Buti, Dini (16′ st Berrade), Lavagnini (29′ st Arca), Campani, Lavarello (20′ st Caramante), Lombardi, Piazzesi, Petricci (13′ st Del Prete), Mariotti, Patara, Salvadori (32′ st Messina). A disposizione: Carli, Signori, Boldrini. Allenatore: Alberto Piazzesi.

ARBITRO: Stefano Giordano; assistenti Francesco Signori e Niccolò Gualtieri.

MARCATORI: 14′ e 8′ st Ruiz Rodriguez, 42′ Dini, 19′ st Pucci, 33′ st Mariotti, 35′ st Piazzesi, 45′ st e 49′ st Poienari.

NOTE: ammonito Fancelli. Calci d’angolo 4-1. Recupero: 1′ + 5′.