FOLLONICA – La giunta comunale di Follonica ha approvato, con una delibera, il Piano collettivo di sicurezza delle attività balneari per l’anno 2025, proposto dal Consorzio balneari di Follonica.

Il piano, parte integrante di tutela e gestione delle spiagge cittadine, mira a garantire il presidio e l’assistenza lungo tutta la costa durante la prossima stagione estiva.

“Rispetto all’anno precedente ci sarà un potenziamento che riguarderà il numero di torrette che passa dalle 32 dell’anno precedente alle 33 di quest’anno – dicono il sindaco di Follonica Matteo Buoncristiani e l’assessore al Demanio e al Turismo Stefano Boscaglia -. Inoltre, per questa stagione estiva, i bagnini saranno 75, con 12 torrette attive dalla data del 17 di maggio. Dal 1 giugno si passerà alla completa attivazione del servizio su tutte le 33 torrette, con un servizio di sorveglianza ricompreso tra le 10 e le 19″.

“Il Comune di Follonica – spiegano l’assessore Boscaglia e il presidente del Consiglio comunale Alberto Aloisi, con delega ai rapporti con gli Stabilimenti balneari – è tra i primi Comuni del litorale della provincia di Grosseto ad approvare il Piano Collettivo di Salvamento, segno di un rinnovato impegno per la salvaguardia della vita umana, confermandosi una città attenta, pronta e responsabile nella gestione del proprio litorale. Ci teniamo anche a ringraziare il Consorzio e i balneari che come ogni anno dimostrano di essere un’eccellenza per questa città. Un ringraziamento va anche agli Uffici ed alla Guardia Costiera per l’importante lavoro svolto in completa collaborazione e sinergia”.

Per l’attuazione del Piano, l’Amministrazione comunale ha stanziato un contributo complessivo di 183.000 euro, a favore del Consorzio Balneari, con copertura finanziaria già prevista nel Bilancio di previsione 2025/2027. Contestualmente è stato approvato anche lo schema di accordo che regola i rapporti tra il Comune e il Consorzio Balneari, con il compito di garantire un coordinamento operativo efficiente e puntuale per tutta la durata del servizio.

“Gli sforzi dedicati ad implementare la sicurezza della balneazione non si fermano qui – afferma il sindaco Buoncristiani – è infatti in fase di definizione un protocollo che vedrà uniti il Comune di Follonica, il Comune di Scarlino, la Marina di Scarlino ed il Corpo dei Vigili del Fuoco di Follonica, per l’attivazione di un servizio di pattugliamento in mare nel tratto di costa dei due Comuni, da effettuarsi mediante gommone nelle settimane centrali del mese di agosto”.

Sempre in tema di servizi dedicati al potenziamento dell’offerta turistica, la giunta comunale di Follonica ha approvato, inoltre, il progetto esecutivo “Spiaggia Zero”, un intervento volto a migliorare l’accessibilità e la fruibilità del litorale follonichese in vista della stagione balneare 2025.

“Gli obiettivi principali di Spiaggia Zero sono la realizzazione di percorsi accessibili per tutti verso gli arenili, l’installazione dei servizi igienici pubblici autopulenti che saranno situati due in zona nord di Follonica e uno in zona sud, e riuscire a migliorare l’accoglienza e l’offerta turistica della città già a partire dall’estate 2025”, concludono l’assessore al turismo Stefano Boscaglia e il consigliere con delega all’accessibilità Metello Ricceri.