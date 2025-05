Foto di repertorio

CASTIGLIONE DELLA PESCAIA – Gli Interautostradali di ciclismo, il Campionato italiano di ciclismo per i dipendenti delle società concessionarie delle autostrade d’Italia, approda quest’anno in Toscana toccando le strade e i percorsi della Maremma. La 44esima edizione con l’organizzazione del Team Marathon Bike sotto l’egida della Uisp si svolgerà dal 17 al 24 maggio con partenza da Castiglione della Pescaia.

Vi partecipano gli atleti dilettanti e amatori in rappresentanza di Autostrade Alto Adriatico, Autostrada del Brennero, Autostrada Brescia – Padova, Autostrade per l’Italia, Salt A15, ovvero delle società sportive di dipendenti o ex dipendenti delle stesse Concessionarie.

La manifestazione gode del patrocinio del Comune di Castiglione della Pescaia e della Provincia di Grosseto.

“Una nuova sfida a due ruote sceglie la nostra Maremma – dichiara la sindaca Elena Nappi – e ne siamo orgogliosi perché dimostra, ancora una volta, che i nostri territori non solo sono adatti all’attività sportiva ourdoor ma vengono preferiti ad altri per la bellezza selvaggia ed incontaminata della natura che ci circonda e per le eccellenze culturali ed enogastronomiche che possiamo offrire ai nostri visitatori. In questa settimana oltre 200 atleti percorreranno le nostre strade godendo e assaporando i luoghi che attraversano e soggiorneranno nelle nostre strutture avendo l’opportunità di approfondire la conoscenza di questa zona della Maremma Toscana ancora tutta da scoprire e che ad ogni visita rivela nuove sorprese. Grazie al Team Marathon Bike Grosseto e alla UISP per aver promosso Castiglione della Pescaia come meta ideale di questa nuova avventura”.

Il campionato prevede una settimana fitta di impegni agonistici. Si apre lunedì 19 maggio con la Cicloturistica alla “Francese” che partirà dal villaggio Baia Azzurra Camping Village in via delle Rocchette per raggiungere Grosseto e rientrare, attraverso Marina di Grosseto, a Castiglione della Pescaia; nel pomeriggio la cronometro a squadre lungo la S.P. 158 per un percorso di 10 km. Martedì 20 è in programma la gara in linea, che si svolgerà su di un percorso ad anello, per un totale di 60 km con partenza dalla località Ampio. Mercoledì 21 è prevista una giornata di pausa per consentire ai partecipanti provenienti dal centro-nord Italia di visitare il territorio maremmano. Giovedì 22 si svolgerà la prova per il titolo italiano di mountain bike-cross country, su un circuito di due giri che passerà da Via del Cinghiale e un percorso complessivo di 14 km. Venerdì 23 la giornata conclusiva, quella decisiva per la graduatoria finale, con la cronometro individuale che avrà inizio alle 9:30. Sarà un percorso di 7 km e parzialmente in salita che da Pian di Rocca raggiungerà Tirli.

Lo scorso anno, gli Interautostradali di ciclismo che si sono svolti a Numana (Ancona), sono stati vinti nella classifica a squadre da Autostrade per l’Italia che ha spezzato l’egemonia di Autostrada del Brennero che durava ininterrottamente dall’edizione di Peschici (Foggia) del 2006.