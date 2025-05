SCARLINO – Cala Violina sarà per la prima volta interessata dal Piano collettivo di salvamento predisposto dal Comune di Scarlino in collaborazione con il consorzio MareScarlino.

Una novità per una delle spiagge più suggestive del litorale toscano, che da quest’anno potrà contare su un presidio di sicurezza dedicato per tutta la stagione balneare. Dal 17 maggio al 21 settembre 2025, Cala Violina rientrerà ufficialmente nel piano collettivo di sicurezza balneare: all’ingresso della spiaggia sarà presente una postazione con bagnino identificabile da un ombrellone rosso con scritta “salvataggio” in più lingue, affiancata da un servizio di ambulanza dedicato.

L’intero piano di salvamento, attivo su circa 3 km di costa scarlinese, prevede 10 torrette di salvataggio complessive, distribuite tra le spiagge libere e quelle attrezzate. Il servizio sarà operativo dal 15 giugno tutti i giorni dalle 10.00 alle 18.00, con eventuale pausa tra le 13.00 e le 14.30. Dalle 18.00 alle 19.00, sarà comunque garantita la presenza di un assistente alla balneazione per ogni concessione.

Le torrette seguiranno un calendario stagionale differenziato, con aperture graduali entrando a pieno regime tra il 15 giugno e il 21 settembre: a Cala Violina dal 17 maggio al 14 giugno, la postazione sarà operativa il sabato, la domenica, i festivi e i prefestivi.

«L’introduzione del presidio di salvamento a Cala Violina – dichiara l’assessore al turismo e alla politiche del mare, Silvia Travison – rappresenta un passo importante nel percorso di valorizzazione e tutela delle nostre spiagge. Ogni anno lavoriamo per migliorare i servizi offerti, e l’estensione del piano di sicurezza a uno dei luoghi più iconici del nostro territorio dimostra l’impegno concreto dell’amministrazione nel garantire un’accoglienza sempre più qualificata e sicura».

Il servizio, completamente finanziato dal consorzio MareScarlino, comprende bagnini qualificati abilitati Blsd, dotazioni di primo soccorso, un defibrillatore, mezzi nautici in supporto e segnaletica multilingue per le emergenze.