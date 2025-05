GROSSETO – Con la rubrica #tuttoweekend IlGiunco.net vi consiglia tutti gli appuntamenti da non perdere nel fine settimana in Maremma.

VENERDÌ 16 MAGGIO

CAPALBIO

Fino al 18-5-2025 – Weekend al Nuovo cinema Tirreno: in sala “The legend of Ochi” e “Black bag”

GROSSETO

16-5-2025 – Jazz, gusto e convivialità: serata live alla Cantina ‘I Vini di Maremma’ con i Leopard Vjolet

16-5-2025 – “Asteroidi e comete, messaggeri di vita”: torna la notte al Museo di storia naturale

16-5-2025 – Danza, arte e visual: alle Clarisse la giornata speciale Rinascimenti

16-5-2025 – Letture e musica: doppio appuntamento alla libreria Qb

Fino al 17-5-2025 – 80° della Liberazione: all’Archivio di Stato una mostra con documenti e testimonianze

Fino al 18-5-2025 – Tre giorni di assaggi, corsi di cucina e degustazioni: il “Food Village Coop” arriva a Grosseto

Fino al 18-5-2025 – Canto di donne: la mostra collettiva che vede protagoniste otto artiste

Fino all’1-6-2025 – Germano Paolini espone alle Clarisse: al via la mostra di uno dei più importanti pittori grossetani

Fino al 7-9-2025 – Giubileo: in mostra alle Clarisse i capolavori del Rinascimento dalla Collezione Luzzetti

ISOLA DEL GIGLIO

Fino al 18-5-2025 – Sapori e musica all’Isola del Giglio: torna la Festa dell’uva e delle cantine

MASSA MARITTIMA

Fino al 18-5-2025 – Dall’arte alle rinnovabili: al via la mostra “Tutto è energia” a palazzo del Debbio

ORBETELLO

Fino al 17-5-2025 – Sfida al pianoforte con l’Orbetello Piano Competition: 140 giovani musicisti da tutto il mondo

ROCCASTRADA

16-5-2025 – “Sperare dentro un mondo a pezzi”: l’arcivescovo Vincenzo Paglia ospite a Roccatederighi

SCARLINO

16-5-2025 – “Sapori e profumi”: a Scarlino un viaggio tra gusto e natura

SABATO 17 MAGGIO

CAPALBIO

Fino al 18-5-2025 – Weekend al Nuovo cinema Tirreno: in sala “The legend of Ochi” e “Black bag”

Fino al 20-5-2025 – Da “MangiaMaremma” alla festa di San Bernardino: tre giorni di eventi nel borgo. IL PROGRAMMA

CASTIGLIONE DELLA PESCAIA

17-5-2025 – Notte europea dei musei: nei parchi archeologici visite guidate gratuite

Fino al 18-5-2025 – La “Notte Europea dei Musei” anima di iniziative il fine settimana al MuVet

CIVITELLA PAGANICO

17-5-2025 – Alla scoperta del suolo: il Museo porta il SoilBlitz alla Tenuta di Paganico

FOLLONICA

17-5-2025 – “I volti dell’Anima. Oltre il mito della ragione”: se ne parla con l’associazione Kore

GROSSETO

17-5-2025 – Da Dante alla Bibbia: al via la mostra di testi antichi “Lux Animae” alla biblioteca Chelliana

17-5-2025 – Tra forme e colori: alle Clarisse il laboratorio per bambini dedicato al dadaismo

17-5-2025 – Penultimo live per il Grosseto Music Project: sul palco Veleno, Dexter Red, Frego e Clementine

17-5-2025 – Maggio al Parco della Maremma: dalla “Talamonata” alla passeggiata teatrale. IL PROGRAMMA

17-5-2025 – “Aurelia in musica”: torna il concerto degli allievi del Giannetti

17-5-2025 – Notte europea dei musei: nei parchi archeologici visite guidate gratuite

Fino al 17-5-2025 – 80° della Liberazione: all’Archivio di Stato una mostra con documenti e testimonianze

Fino al 18-5-2025 – Dalla passeggiata teatrale alla traversata dell’Uccellina: fine settimana al Parco della Maremma

Fino al 18-5-2025 – Canto di donne: la mostra collettiva che vede protagoniste otto artiste

Fino al 18-5-2025 – Tre giorni di assaggi, corsi di cucina e degustazioni: il “Food Village Coop” arriva a Grosseto

Fino all’1-6-2025 – Germano Paolini espone alle Clarisse: al via la mostra di uno dei più importanti pittori grossetani

Fino al 7-9-2025 – Giubileo: in mostra alle Clarisse i capolavori del Rinascimento dalla Collezione Luzzetti

ISOLA DEL GIGLIO

Fino al 18-5-2025 – Sapori e musica all’Isola del Giglio: torna la Festa dell’uva e delle cantine

MANCIANO

17-5-2025 – “Botanic Dry Garden”: in biblioteca si parla del primo giardino “asciutto” in Italia

MASSA MARITTIMA

Fino al 18-5-2025 – Dall’arte alle rinnovabili: al via la mostra “Tutto è energia” a palazzo del Debbio

ORBETELLO

17-5-2025 – “Breath of the World”: concerto acustico all’oasi Wwf alla scoperta dei paesaggi sonori naturali

Fino al 17-5-2025 – Sfida al pianoforte con l’Orbetello Piano Competition: 140 giovani musicisti da tutto il mondo

ROCCASTRADA

17-5-2025 – “Camminando tra i sapori”: torna la passeggiata panoramica fra Roccatederighi e Sassofortino

DOMENICA 18 MAGGIO

CAPALBIO

Fino al 18-5-2025 – Weekend al Nuovo cinema Tirreno: in sala “The legend of Ochi” e “Black bag”

Fino al 20-5-2025 – Da “MangiaMaremma” alla festa di San Bernardino: tre giorni di eventi nel borgo. IL PROGRAMMA

CASTIGLIONE DELLA PESCAIA

Fino al 18-5-2025 – La “Notte Europea dei Musei” anima di iniziative il fine settimana al MuVet

FOLLONICA

18-5-2025 – “La vita da grandi”: la regista e attrice Greta Scarano ospite al Piccolo Cineclub

18-5-2025 – Torna la “Passeggiata della salute” di Avis: mattinata all’aria aperta sul lungomare

GAVORRANO

18-5-2025 – Solidarietà, sport e divertimento: a Bivio Ravi tornano la “Camminata in rosa” e il torneo di calcetto

GROSSETO

18-5-2025 – Maggio al Parco della Maremma: dalla “Talamonata” alla passeggiata teatrale. IL PROGRAMMA

Fino al 18-5-2025 – Dalla passeggiata teatrale alla traversata dell’Uccellina: fine settimana al Parco della Maremma

Fino al 18-5-2025 – Tre giorni di assaggi, corsi di cucina e degustazioni: il “Food Village Coop” arriva a Grosseto

Fino al 18-5-2025 – Canto di donne: la mostra collettiva che vede protagoniste otto artiste

Fino all’1-6-2025 – Germano Paolini espone alle Clarisse: al via la mostra di uno dei più importanti pittori grossetani

Fino al 7-9-2025 – Giubileo: in mostra alle Clarisse i capolavori del Rinascimento dalla Collezione Luzzetti

ISOLA DEL GIGLIO

Fino al 18-5-2025 – Sapori e musica all’Isola del Giglio: torna la Festa dell’uva e delle cantine

MASSA MARITTIMA

18-5-2025 – Dal Subterraneo a Niccioleta: si inaugura la nuova passeggiata “da museo a museo”

Fino al 18-5-2025 – Dall’arte alle rinnovabili: al via la mostra “Tutto è energia” a palazzo del Debbio