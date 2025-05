GROSSETO – Incidente questo pomeriggio in via Giusti a Grosseto. Due le auto coinvolte nello scontro che è avvenuto in prossimità di un attraversamento pedonale e di fronte a piazza De Amicis (Foto: Mario Fontani).

Nell’incidente non ci sarebbe fortunatamente feriti. Il traffico ha subito rallentamenti. Sul posto è intervenuta la Polizia.