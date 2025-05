MANCIANO – Il comitato per il Sì di Manciano incontra la cittadinanza al circolo Arci Manciano sabato 17 maggio alle ore 18.00 in via Marsala 103 per un incontro informativo sul Referendum 2025.

Il comitato per il Sì di Manciano, con i propri referenti, incontra la cittadinanza al circolo Arci Manciano sabato 17 maggio alle ore 18.00 in via Marsala 103 per un approfondimento pubblico sui temi del Referendum abrogativo dell’8 e 9 giugno.

Cinque quesiti, cinque schede per scegliere direttamente sui temi del lavoro e della cittadinanza.

A seguire un rinfresco insieme e un momento di confronto informale.