CASTIGLIONE DELLA PESCAIA – “In riferimento all’articolo pubblicato dal quotidiano online IlGiunco.it, riguardante il prossimo congresso di Fratelli d’Italia a Castiglione della Pescaia, è necessario fare alcune precisazioni fondamentali per ristabilire la verità dei fatti e tutelare l’immagine del partito a qualsiasi livello”. A parlare è Luca Minucci, presidente provinciale Fratelli d’Italia Grosseto.

“Le dichiarazioni rilasciate da Giorgio Seri – precisa Minucci – sono da considerarsi esclusivamente a titolo personale e non rappresentano in alcun modo la posizione ufficiale di Fratelli d’Italia, né a livello locale né tantomeno provinciale. Seri, che ha scelto autonomamente di non partecipare al congresso, parla per sé stesso e per il gruppo che lo sostiene, ma non può arrogarsi il diritto di parlare “a nome del partito”, come invece traspare erroneamente dall’articolo”.

“Fratelli d’Italia – prosegue – è un partito che da sempre rispetta le regole statutarie e la partecipazione democratica degli iscritti. Il congresso di Castiglione della Pescaia si svolgerà regolarmente, come previsto, e rappresenta un momento di confronto e di crescita per la nostra comunità. Chi sceglie di non parteciparvi si pone, di fatto, fuori da questo percorso”.

“Dispiace leggere affermazioni volte a delegittimare il lavoro svolto da parte dei vertici provinciali, accusati senza fondamento di non aver compreso la gravità della situazione. Il partito ha sempre garantito pari dignità e ascolto a tutte le componenti in campo, ma non accetta ricatti né tentativi di condizionamento che puntano a minare l’unità e la credibilità di Fratelli d’Italia. Il congresso, pertanto, sarà il momento in cui gli iscritti, e solo loro, sceglieranno democraticamente i propri rappresentanti. Le polemiche personali e le fughe in avanti non appartengono allo stile e ai valori di Fratelli d’Italia”, conclude Luca Minucci.

“In merito al dibattito emerso ieri sul congresso castiglionese di Fratelli d’Italia, desideriamo esprimere la nostra piena condivisione della posizione espressa dal presidente provinciale Luca Minucci” affermano i consiglieri comunali di Castiglione della pescaia Alfredo Cesario e Edoardo Mazzini.

“Il chiarimento offerto dal coordinatore provinciale ristabilisce con autorevolezza il quadro di riferimento corretto, riaffermando il valore della partecipazione democratica e il rispetto delle regole statutarie, elementi fondanti della vita interna del nostro partito. Riteniamo che il congresso cittadino rappresenti un passaggio importante per la crescita e il radicamento locale di Fratelli d’Italia, e che debba svolgersi in un clima di confronto sereno, trasparente e rispettoso delle prerogative degli iscritti, senza derive personalistiche o polemiche che rischiano di compromettere l’unità e la credibilità del percorso”.

“A tal proposito, rinnoviamo la nostra piena solidarietà e sostegno a chi sta lavorando con serietà, equilibrio e spirito costruttivo all’organizzazione del congresso, secondo modalità pienamente coerenti con i principi e le regole del partito. Come consiglieri comunali eletti nella lista W Castiglione col supporto delle forze politiche del centro-destra continueremo a garantire il nostro impegno istituzionale al servizio della comunità castiglionese, nel solco dei valori di coerenza, serietà e partecipazione che caratterizzano la nostra militanza politica” concludono i due consiglieri di opposizione.