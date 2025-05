FOLLONICA – L’Urban center fa il punto sul lavoro di questi mesi, realizzato dalla cabina di regia di esperti e tecnici che, per l’Amministrazione comunale di Follonica, sta lavorando a un progetto di città capace di affrontare le sfide del futuro. L’appuntamento è giovedì 29 maggio alle ore 20.45 alla sala Allegri (Fonderia Leopolda, ex Ilva), con un incontro pubblico aperto ai cittadini, agli addetti ai lavori e a tutti coloro che sono interessati agli argomenti.

“Il quadro generale è chiaro – dicono dall’Urban Center -. A livello internazionale è in corso una competizione tra territori e aree urbane basata sulla costruzione di politiche innovative di sviluppo sostenibile, funzionali a incrementare i servizi ai cittadini, ai settori economici esistenti e all’attrazione degli investimenti. C’è quindi la necessità di una nuova competitività e si prospetta la necessità di nuovi paradigmi urbani basati sulla centralità della natura, per affrontare alla radice il tema dell’emergenza climatica e per dare una nuova reputazione, essenziale per essere competitivi nel mondo del turismo, oltre che favorire un luogo sano, bello ed accogliente per i cittadini”.

“Va collocata in questo quadro complessivo – dice il sindaco di Follonica Matteo Buoncristiani – la prospettiva di costruire un documento di vision per la città di Follonica, un documento strategico, condiviso e progettato con la città, che parta dai suoi asset strategici e costruisca politiche urbane lungimiranti, che si inseriscano nel quadro dei documenti di pianificazione internazionali ed europei e rappresentino il contributo della città alle politiche di sviluppo sostenibile”.

“Follonica deve tornare ad essere una città che definisca politiche urbane innovative e allineate con i documenti di pianificazione internazionali ed europei, con documenti maturi e strutturati, di mobilità sostenibile, di transizione ecologica, sviluppati promuovendo il coinvolgimento della cittadinanza – conclude il sindaco -. L’Urban Center in questi mesi ha analizzato i progetti in corso, individuato le nuove buone pratiche da mettere in campo per la rigenerazione della città esistente”.

“Di quali argomenti si parlerà? Sicuramente di Follonica città verde, allagamenti e prevenzione degli stessi, mobilità sostenibile, il futuro dell’ex Ilva. Massima attenzione quindi al futuro della città”.