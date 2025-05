BRACCAGNI – È stato inaugurato oggi nella zona artigianale di Baraccagni il nuovo frantoio di Arte Olio, l’azienda che da due anni sta investendo sul territorio nel settore olivicolo. Una realtà che per il momento impiega 16 persone con una superficie di 700 ettari distribuiti nel territorio tra i comuni di Roccastrada, Grosseto, Gavorrano e Piombino, e un milione e 200 mila piante di olivo.

«Abbiamo colto l’occasione per inaugurare il frantoio – dice Riccardo Schiatti, Amministratore delegato di Arte Olio -, ma in realtà è anche un momento simbolico che segna il passaggio del progetto da una fase iniziale, più legata agli investimenti, a una nuova fase produttiva che inizia proprio oggi. Finora abbiamo investito molto e finalmente si cominciano a vedere i frutti del lavoro portato avanti in questi sei anni».

«La produzione che abbiamo avviato è diversa da quella tradizionale: si tratta di un modello relativamente intensivo, soprattutto se confrontato con l’olivicoltura classica. È una produzione moderna, che consente una meccanizzazione spinta e porta con sé vantaggi anche dal punto di vista sociale, sebbene a prima vista possa non apparire così. Questo approccio assicura inoltre una maggiore sostenibilità economica e una qualità superiore del prodotto finale, grazie all’uso della tecnologia che migliora sia la sicurezza che la qualità dell’alimento».

«Anche sul piano ambientale, la sostenibilità è un elemento centrale. Gli impianti che utilizziamo sono tutti irrigui e sfruttano tecnologie moderne, come l’irrigazione a goccia, che garantisce un uso molto efficiente dell’acqua. Se si confronta la quantità d’acqua utilizzata con la produzione ottenuta, questo sistema risulta più efficiente rispetto a quello tradizionale».

«A regime, ci aspettiamo di arrivare a produrre circa un milione di litri di olio con le olive coltivate nei nostri oliveti in Toscana».

L’olio viene prodotto in Maremma e commercializzato come extravergine italiano in tutto il mondo. Per il momento quasi la totalità della produzione è destinata ai mercati esteri: stiamo parlando di realtà come Stati Uniti, ma anche Emirati Arabi, Kenya e Madagascar.

Oggi all’inaugurazione erano presenti il presidente della provincia e sindaco di Roccastrada Francesco Limatola, il sindaco di Grosseto Antonfrancesco Vivarelli Colonna e il direttore di Confagricoltura Paolo Rossi.