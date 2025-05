ARCIDOSSO – Il Castello Aldobrandesco di Arcidosso arricchisce la propria offerta culturale mettendo a disposizione un’audioguida, innovativa e multilingue, tramite la piattaforma Amuseapp, per migliorare l’esperienza dei visitatori grazie all’utilizzo dell’intelligenza artificiale, al fine di rendere la visita più accessibile ed inclusiva.

Si tratta di una guida facilmente scaricabile sul proprio telefonino, che offre contenuti audio, immagini e testi in diverse lingue (oltre all’italiano, tradotta in inglese, francese, tedesco e spagnolo), un servizio per approfondire le diverse sezioni del castello e dei musei, senza sostituire il lavoro degli operatori museali, ma integrandone il ruolo con contenuti multimediali di qualità, per scoprire il patrimonio culturale in modo semplice ed innovativo.

Il castello di Arcidosso si conferma così un punto di riferimento della realtà amiatina, grazie ai quattro musei che raccontano il territorio, dal punto di vista storico, delle tradizioni e della spiritualità, e da oggi si distingue per il suo impegno nell’innovazione culturale, rendendo le esposizioni fruibili per un pubblico sempre più ampio, con l’aiuto della tecnologia che non sostituisce la tradizione, ma la promuove, secondo i principi di accessibilità ed inclusività.