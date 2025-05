GROSSETO – Un confronto insaporito da tanti ingredienti, tutti gustosi. Un impasto di intensità agonistica, voglia di superarsi, brioso e frizzante. È mancato il piedistallo, la base del calcio, cioè sua maestà il gol.

Roselle e Fonteblanda si sono cancellate sul fronte avanzato lasciando le porte chiuse, sprangate. A turno hanno preso il comando, stretto l’avversario nella propria metà campo arrivando nell’area piccola, a turno sono scivolate sull’ultimo scalino per la bravura dei rispettivi portieri, per imprecisione, per sfortuna. In globale la gara è da considerare positiva e il finale di 0-0 giusto.

Il Fonteblanda inizia forte, Balla si trova sotto misura davanti a Borghetti, che respinge (1′), il Roselle replica con Leopardo (12′), Ennached risponde toccando in corner. La lotta sul campo è gradevole e si equivale.

La ripresa si apre con il colpo di testa di Daveri, alto, al 9′ Leopardo conclude di potenza, Ennached para. Filippo Marconi al 15′, su punizione, accarezza la parte alta della traversa, al 27′ Colella lo copia, Borghetti intercetta. In pratica finisce così.

La classifica del girone C dopo il primo turno: Grosseto 3, Roselle 1, Fonteblanda 1, Nuova Grosseto 0.

ROSELLE: Borghetti, Malerba, Culicchi (38′ st Semplici), Fil. Marconi (17′ st Limosani), Nazzarri, Daveri, Scotto (32′ st Pazzini), Muscari (45′ st Idrissi), Ajdini, Leopardo, Marchini. A disposizione: Mantellassi, Kryeziu, Ricci, Imperato, F. Marconi. Allenatore: Maurizio Leone.

FONTEBLANDA: Ennached, Papini, Ceci, Falciani, D. Venturelli, Rispoli, Poccia (41′ st Loffredo), Colella, Balla (31′ st Cinelli), Rosati (41′ st Attilio), Kopshti. A disposizione: Giulietti, Pierini, G. Venturelli, Alvarez, Pinotti, Biagioni. Allenatore: Matteo Giochi.

ARBITRO: Salvatore Sbordone; assistenti Marco Castriconi e Danilo Diana.

NOTE: ammoniti Malerba, Nazzarri, Marchini, Colella. Calci d’angolo 4-2. Recupero 0′ + 3′.