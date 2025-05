MANCIANO – Il Comune di Manciano informa la cittadinanza che sono aperte le iscrizioni ai centri estivi 2025, organizzati in collaborazione con la cooperativa sociale Polaris onlus, con il progetto “Summer nature 2025”.

Le attività estive si svolgeranno dal 1° luglio al 29 agosto 2025 nei plessi scolastici di Manciano e Marsiliana, e sono rivolte ai bambini e ai ragazzi suddivisi in due fasce d’età: dai 3 ai 6 anni e dai 6 ai 14 anni.

Le domande di iscrizione devono essere presentate entro e non oltre il 15 giugno 2025. È possibile presentare la domanda in formato cartaceo, consegnandola a mano o inviandola via Pec, utilizzando il modulo disponibile sul sito del Comune. In alternativa, è possibile compilare la domanda direttamente online tramite l’accesso al portale istituzionale, autenticandosi con Spid o Cie.

A supporto delle famiglie interessate, è previsto un incontro pubblico di presentazione del progetto martedì 20 maggio alle 16 presso il Comune di Manciano. L’incontro sarà un’occasione per illustrare le attività previste, incontrare gli organizzatori e rispondere a eventuali domande.

«Presentiamo anche quest’anno un progetto educativo che vuole rispondere in modo concreto alle esigenze delle famiglie – dichiara il vicesindaco Roberto Bulgarini –. Abbiamo destinato le risorse necessarie per garantire un servizio di qualità e strutturato, raccogliendo i suggerimenti ricevuti attraverso il form condiviso con i genitori nelle scorse settimane».

Tutte le informazioni, la documentazione utile e i moduli di iscrizione sono consultabili sul sito istituzionale del Comune di Manciano.