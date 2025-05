GROSSETO – Il cuore del beach tennis Uisp vale 860 euro. Raccolti per Irene, la mamma grossetana bisognosa di cure, e che saranno versati sul conto corrente della Confraternita di Misericordia di San Sigismondo di Cinigiano. Una giornata all’insegna della solidarietà all’Uisp Beach Park di Grosseto: 15 le coppie che sono scese in campo, 9 maschili e 6 femminili.

Per il torneo maschile primo posto per Bernabini-Filippi, secondo posto Franci-Falletta, terze a pari merito le coppie di Maceli-Rainaldi e Montiani-Corsini.

Nel torneo femminile vince la coppia Moscatelli-Esposito, secondo posto per Davino-Tei e terze a pari merito Bocci-Vignoli e Fasano-Coppola.

“Ringraziamo tutti i partecipanti – afferma Alessandro Bernabini, coordinatore beach tennis Uisp – e le persone che pur non giocando, sono passate per lasciare un contributo per questa giornata di solidarietà. Un grazie anche all’azienda agricola Vegni-Medaglini di Cinigiano e all’azienda Villa Banfi di Sant’Angelo Scalo per aver offerto i premi per l’evento. Infine agli organizzatori, Marco Leli, Enza Pazzaglia e a Beach Tennis Toscana Coaching”.