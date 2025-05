GROSSETO – Un evento innovativo, nato sulla spinta dei valori ambientali e di promozione del territorio promossi negli ultimi dieci anni da Vivifiume. E’ la prima edizione del Palio Rafting delle scuole di Grosseto, quella che andrà in scena mercoledì 21 maggio nel tratto cittadino dell’Ombrone, di circa 300 metri, nella zona del Berrettino. A rendere la manifestazione ancora più emozionante è che in questa discesa con i gommoni saranno coinvolti gli equipaggi formati dagli studenti di quattro scuole cittadine, guidati da timonieri esperti dell’associazione Terramare, che ha ideato questo evento sempre sotto l’egida della Uisp. Istituto Rosmini, liceo scientifico Marconi, istituto tecnico Fossombroni, tutti con i loro indirizzi sportivi, e istituto agrario Leopoldo II di Lorena: queste le scuole che scenderanno in acqua.

“Il Palio Rafting non è una novità assoluta – ricorda Maurizio Zaccherotti, presidente associazione Terramare e responsabile nazionale acquaviva Uisp – lo abbiamo già proposto a Vivifiume coinvolgendo i Comuni rivieraschi che partecipavano all’evento. E’ stato un evento spettacolare, ma abbiamo pensato che fosse giusto compiere un passo in avanti”. Quel passo in avanti è stato il coinvolgimento delle scuole: “Intanto perché nelle scuole – spiega Zaccherotti – sono in corso i progetti di acquaviva organizzati da Terramare e da Uisp, con il supporto del Comune di Grosseto. Poi perché mettere in acqua 80 studenti in questo evento sarà una vera festa della città, del fiume e dell’ambiente. Promuovere i nostri ideali tra i più giovani è la strada migliore per far crescere nella nostra città una cultura ambientale e di rispetto del fiume”.

“Non è che una nuova tappa – aggiunge Massimo Ghizzani, presidente Uisp Grosseto – in quel percorso ormai consolidato che, insieme a Terramare, portiamo avanti da tempo con Vivifiume e più in generale con tutti gli eventi che ci permettono di tutelare l’ambiente e promuovere il territorio. La nostra idea di società è fondata su valori che la Uisp porta nei campi, nelle palestre, sulle strade e in questo caso anche nel fiume”.

Accanto a Terramare e Uisp, ancora una volta c’è il Comune di Grosseto, sempre pronto a sposare questo genere di manifestazioni. “Si tratta – sottolineano il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l’assessore allo Sport Fabrizio Rossi – di un evento particolarmente significativo cui abbiamo concesso con convinzione il patrocinio dell’Ente. Fin dal nostro primo insediamento alla guida amministrativa della città, abbiamo puntato molto nelle politiche centrate sull’esaltazione del fiume Ombrone. Quella che un tempo era una minaccia, oggi deve e può essere vissuta come una ricchezza, un’opportunità, uno spazio di svago, crescita, sport”.

Il Consorzio di Bonifica 6 Toscana Sud da quest’anno ha instaurato una collaborazione con Terramare: il Palio Rafting, in particolare, si svolge nel periodo della Settimana della Bonifica (17-25 maggio), in cui Cb6 ha organizzato una serie di iniziative. “Quando è iniziata questa nostra partnership – afferma il presidente Federico Vanni – avevamo in mente di sostenere un’associazione che tanto sta facendo per il fiume Ombrone e per la sua valorizzazione. E’ il corso d’acqua simbolo del nostro reticolo e della nostra attività, ben vengano manifestazioni che possano valorizzarlo partendo dai più giovani”.

“Da anni Banca Tema è al fianco di Uisp e dell’associazione Terramare per sostenere le iniziative di tutela e valorizzazione del nostro territorio – dichiarano il presidente Francesco Carri e il direttore generale Fabio Becherini – Il coinvolgimento delle scuole in questo progetto che unisce sport e ambiente ci fa sicuramente piacere, in quanto rappresenta un’occasione per i ragazzi di fare squadra, di mettersi in gioco attraverso una competizione sana e di vivere la natura in modo responsabile. Un’iniziativa che è in linea con i valori che sono alla base della nostra identità: territorio, energia, mutualità e amicizia. Quattro parole che abbiamo scelto con cura per raccontare chi siamo e che crediamo si combinino bene con lo spirito di questo progetto”.