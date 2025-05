GROSSETO – Volge al termine il progetto “Non solo piedi buoni” promosso dalla Figc regionale. Durante tutta la stagione calcistica i ragazzi della squadra juniores della Nuova Grosseto Barbanella hanno aderito con entusiasmo all’iniziativa che li ha visti recarsi settimanalmente, a piccoli gruppi, presso la sede de “La Farfalla”, associazione che da anni si occupa dell’assistenza dei malati oncologici. I ragazzi hanno conosciuto le storie che accompagnano il quotidiano di chi combatte la malattia e hanno arricchito il loro bagaglio di conoscenza e consapevolezza. Dopo un approccio timido, i giovani calciatori della Nuova Grosseto Barbanella hanno familiarizzato con l’ambiente e con quelle persone che operano nel mondo del volontariato, rendendosi conto di quanto sia importante il sostegno che viene fornito ai malati oncologici.

Al termine del progetto, come stabilito dalla Figc, i ragazzi della juniores della Nuova Grosseto Barbanella hanno ricevuto un premio per il loro impegno sociale. Sono stati messi a disposizione, infatti, dei tagliandi per la finale di Coppa Italia, in programma allo stadio Olimpico di Roma, tra Milan e Bologna. Un’emozione particolare che per quanto riguarda i ragazzi, ha avuto anche un effetto sorpresa. “Sin dall’inizio del progetto – spiega Domenico Lanzano, presidente della Nuova Grosseto Barbanella – sapevamo che la conclusione del percorso sarebbe stato questo tipo di premio, come segno di riconoscenza per l’impregno dei partecipanti. Abbiamo però deciso di non dirlo ai ragazzi, perché volevamo da parte loro una partecipazione convinta e non influenzata da altri fattori. Ci ha fatto piacere riscontrare un’adesione importante al progetto “Non solo piedi buoni”, perché ha avuto una duplice funzione. Quella di sensibilizzare i nostri ragazzi al contesto sociale e al tempo stesso arricchire il loro bagaglio di esperienze umane”. I giovani calciatori della Nuova Grosseto Barbanella hanno così vissuto una serata particolare nella notte dell’Olimpico e sono finiti anche in televisione, immortalati dalle telecamere di Canale 5.